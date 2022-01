Vielschichtige Krise

(c) Russian Defence Ministry Russische Truppen verlassen am Freitag ein Militärflugzeug in Kasachstan

Die Vorgänge der vergangenen Tage in Kasachstan haben mehrere Ebenen, deren offizielle Darstellung die am schwächsten begründete ist. Wenn man in Moskau oder der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan eine »zentrale Leitung« der Unruhen und ausländische Einmischung behauptet, sollte man in der Lage sein, Ross und Reiter zu benennen. Einstweilen sind diese Andeutungen zu vage, um als Erklärung durchzugehen.

Vor allem auch deshalb, weil die »ausländische Spur« allzu bequem ist, damit man über Versäumnisse und Fehler der kasachischen Staatsmacht selbst nicht reden muss. Oder soll man annehmen, dass es jene ominöse »zentrale Leitung« im Ausland gewesen sei, die mit der Verdopplung der Flüssiggaspreise das Feuer an die Lunte gelegt hat? Das hat schon die kasachische Regierung selbst getan, die im Rahmen der »Umsetzung marktwirtschaftlicher Reformen« den Preis für den wichtigsten Treibstoff in Kasachstan von der Preisentwicklung an den Gasbörsen abhängig machen wollte.

Dass die Revolte ausgerechnet in der westkasachischen Gasförderregion ausbrach, weil die Leute, die dort für miese Löhne das Gas aus der Erde holen, an dem sich die Elite des Landes bereichert, darin eine Provokation sahen, ist nachvollziehbar. Ebenso wie die Tatsache, dass die Empörung über die im Lande grassierende Vetternwirtschaft und Korruption – für die übrigens Kasachstan schon zu Sowjetzeiten berüchtigt war – binnen Tagen große Teile der Gesellschaft erfasste. Offenbar bis zu dem Punkt, dass die Polizeikräfte und das Militär in ihrer Loyalität schwankend wurden – das würde ihren allenfalls halbherzigen Einsatz in den ersten Tagen erklären, in einzelnen Städten soll es sogar zu Verbrüderungen mit Demonstrierenden gekommen sein, – und Präsident Tokajew die Beistandsklausel des Vertrags über Kollektive Verteidigung zog oder dem Einsatz einer überwiegend aus Russland gestellten »Stabilisierungstruppe« zumindest zustimmte.

An dieser Stelle kommt dann freilich doch wieder die Geopolitik ins Spiel. Russland ist jetzt zur Garantiemacht des Tokajew-Regimes geworden. Dass es damit eine im eigenen Land nicht sonderlich beliebte Figur stützt, erinnert an Moskaus Loyalität gegenüber Alexander Lukaschenko. Da war offenbar die Sorge stärker, dass sich in Kasachstan aus den Sozialprotesten eine »bunte Revolution« entwickeln könnte, und die wahrgenommene Chance, zum Beispiel EU und USA deutlich zu machen, wer in Zentralasien die Karten verteilt, größer als politische Bedenken, die es in der russischen Expertengemeinschaft durchaus gibt.

Am Rande ist zu bemerken, dass Tokajew die Gelegenheit genutzt hat, seinen Vorgänger Nursultan Nasarbajew zu entmachten. Und kaum hatte Tokajew seinen obersten Leibwächter zum Chef des Sicherheitsrates gemacht, begannen die »Organe«, härter gegen die Demonstranten vorzugehen. So gehen Machtwechsel in Zentralasien.