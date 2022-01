Mobilisieren gegen Krieg

imago images/ZUMA Wire Haben sich liebgewonnen: Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad (hinten links) und sein US-Amtskollege Lloyd Austin

Washington drängt weiter darauf, seine militärische Präsenz im Osten Europas zu verstärken und die Kriegsvorbereitungen gegenüber Russland voranzutreiben. Aber in der Slowakei, das an die Ukraine grenzt, regt sich Widerstand: Das zeigt der Streit um ein sogenanntes Verteidigungspolitisches Kooperationsabkommen (DCA) mit Washington, das kommende Woche von der konservativ-liberalen Regierung angenommen werden sollte. Aber nicht nur Friedensorganisationen mobilisieren dagegen: Abgelehnt wird das Abkommen auch vom Generalstaatsanwalt.

Beim DCA geht es unter anderem darum, dass US-Truppen in den kommenden zehn Jahren und womöglich darüber hinaus die Militärflughäfen in Sliac und Kuchyna sowie gegebenenfalls weitere Standorte »kostenfrei nutzen« können. Einschränkungen bezüglich Transport oder Lagerung von US-Kriegsgerät auf slowakischem Hoheitsgebiet fallen weg. Im Gegenzug erhält die Slowakei etwa 100 Millionen US-Dollar zur Verbesserung der eigenen Militärinfrastruktur – wie Verteidigungsminister Jaroslav Nad nicht müde wird zu betonen.

Washington hat in den vergangenen Jahren verstärkt derartige Abkommen abgeschlossen. Laut slowakischem Verteidigungsministerium haben 23 NATO-Staaten ein DCA mit den USA, unter anderem auch Polen und Ungarn.

An Fahrt aufgenommen hatte die Debatte Mitte Dezember, als der Vertragsentwurf öffentlich gemacht wurde. Die Friedensinitiative United for Peace wies damals darauf hin, dass die DCA immer »zur Einrichtung von US-Militärstützpunkten oder zur Erleichterung der Präsenz von US-Truppen im Hoheitsgebiet der betreffenden Staaten geführt haben«. Kein anderes Ziel werde auch im Fall der Slowakei verfolgt. Eine Petition von United for Peace ist Stand Freitag fast 29.000mal unterschrieben worden – in dem Land mit etwa fünf Millionen Einwohnern ist das überraschend viel. Befürchtet wird unter anderem, dass der Vertrag mit einem Verlust der Souveränität einhergeht oder die Slowakei sogar gegen ihren Willen in einen Krieg hineingezogen werden könnte.

Das Medienecho ist so groß, dass Premierminister Eduard Heger sich am Donnerstag nach langem Schweigen gezwungen sah zu reagieren. Er betonte, es handle sich um ein »Standardrahmenabkommen«: Alle anderen Staaten an der Ostgrenze der NATO hätten einen derartigen Vertrag schon unterschrieben.

Er reagierte damit auch auf eine Stellungnahme des Generalstaatsanwalts zwei Tage zuvor. Maros Zilinka hatte 35 Einwände formuliert und erklärt, dass er den Vertragsentwurf in Gänze ablehne. Er sei nicht »ausgewogen« und »verletze die Souveränität« der Slowakei. Es gebe beispielsweise keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob die USA – gegen die slowakische Verfassung verstoßend – Atomwaffen auf den Flughäfen lagern würden. Daraufhin wurde auch von Oppositionsparteien und Vertretern der Koalition Zweifel geäußert.

Der Vorsitzende der nicht im Parlament vertretenen linken Partei Socialisti.sk, Artur Bekmatov, erklärte gegenüber junge Welt, dass auch Gewerkschaften und die Atomaufsichtsbehörde der Slowakei sich gegen das Abkommen in seiner derzeitigen Form ausgesprochen hätten. Dass die Verteidiger des Vertrags sich trotz des breiten Widerstands nicht auf Korrekturen einlassen würden, deute er als Zeichen, dass die Bedingungen von den USA diktiert wurden. Man werde nun Druck sowohl auf einzelne Parlamentsabgeordnete als auch Präsidentin Zuzana Caputova ausüben, die das Abkommen, falls es angenommen wird, unterschreiben muss. Sollte es soweit kommen, »werden wir vor dem Präsidentenpalast sein«, so Bekmatov.