Andrew weiter im Fokus

Michel Euler/Pool/REUTERS Prinz Andrew will sich nicht für Sexualverbrechen an Minderjährigen verantworten (Davos, 22.1.2015)

Am 29. Dezember ist Ghislaine Maxwell von einem US-Gericht des »sexuellen Handels« mit minderjährigen Frauen schuldig gesprochen worden. Sie hatte die Tochter des britischen Medien­tycoons Robert Maxwell in den 1990er und 2000er Jahren ihrem Freund, dem Finanzier Jeffrey Epstein, zugeführt. Epstein war im August 2019 in seiner Gefängniszelle erhängt aufgefunden worden. Maxwell drohen nun mehr als 60 Jahre Haft. Allerdings arbeiten ihre Anwälte bereits an einer Anfechtung des Urteils sowie an der Diskreditierung der am Urteil beteiligten Jury. So berichtete die britische Tageszeitung Guardian am Mittwoch, dass zwei Jurymitglieder in Interviews ausgesagt haben sollen, selbst Opfer sexualisierter Gewalt gewesen zu sein. Maxwells Anwälte fordern nun eine Untersuchung, um herauszufinden, ob eine eventuelle Befangenheit dieser Jurymitglieder vorliegt.

Ähnliche Rückzugsgefechte führt auch der britische Prinz Andrew aus dem Haus Windsor. Er ist das dritte Kind von Königin Elizabeth II. und somit ein potentieller Thronfolger. Allerdings trat Andrew im Mai 2020 von allen öffentlichen royalen Pflichten zurück. Der Palast der königlichen »Firma« hatte zuvor starken Druck auf den Prinzen ausgeübt, doch besser in den Hintergrund zu treten. Der Grund liegt in Andrews engen freundschaftlichen Verbindungen zu Maxwell und Epstein und seiner möglichen direkten Beteiligung an der sexuellen Ausbeutung der durch Maxwell zur Verfügung gestellten Frauen, die zum Tatzeitpunkt teilweise minderjährig waren.

Die in der Öffentlichkeit bekanntesten Vorwürfe kommen von Virginia Giuffre. Sie beschuldigt Andrew, sich insgesamt dreimal an ihr vergangen zu haben. Maxwell soll Giuffre dafür in den Zirkel um Epstein eingeführt haben. Im Jahr 2001 soll sie nach London geflogen worden sein, um dort Sex mit Andrew zu haben. Dafür habe Epstein ihr 15.000 US-Dollar (etwa 13.000 Euro) gezahlt, wird Giuffre in zahlreichen Medienberichten zitiert. Andrew bestreitet die Vorwürfe seit dem Jahr 2011, als sie erstmals durch einen Bericht der britischen BBC bekanntwurden.

Im November 2019 gab Andrew der BBC ein ausführliches Interview, in dem er behauptete, er habe in London gar nicht vor Ort gewesen sein können, da er zu diesem Zeitpunkt mit seinen Kindern beim Essen gewesen sei. Allerdings kursiert seit Juli 2015 ein von der britischen Zeitung Independent veröffentlichtes Foto, das Andrew gemeinsam mit Maxwell und Giuffre in London zeigen soll. Die Klägerin selbst gibt in Medieninterviews an, sexuellen Handlungen mit Andrew aus Angst vor Entführung und Ermordung durch Mitarbeiter Epsteins zugestimmt zu haben.

Für Andrew steht also auf dem Spiel, wegen der Vergewaltigung eines zwangsprostituierten minderjährigen Mädchens schuldig gesprochen zu werden. Neben ihm sind auch andere mächtige Männer involviert, darunter die ehemaligen US-Präsidenten William Clinton und Donald Trump. So hat der Pilot des Privatjets von Ep­stein im Maxwell-Prozess ausgesagt, Andrew gemeinsam mit Clinton und Trump zu einer von Maxwell organisierten Party geflogen zu haben. Auf genau solchen Partys waren regelmäßig von Maxwell »organisierte« Mädchen und Frauen anwesend. Andrew selbst bestritt im BBC-Interview von 2019, davon etwas mitbekommen zu haben, auch wenn es in der Villa Ep­steins zugegangen sei »wie in einem Bahnhof«, da dauernd »Menschen hinein und hinaus gegangen sind«.

Jedenfalls versuchen die Anwälte Andrews derzeit zu verhindern, dass es überhaupt zu einem Prozess kommt. Sie berufen sich dabei auf eine 2009 zwischen Giuffre und Epstein abgeschlossene außergerichtliche Einigung, die der für das Andrew und ­Giuffre betreffende Verfahren zuständige US-Richter Lewis Kaplan am Montag online veröffentlicht hat. Darin soll Giuffre zugesagt haben, weder Epstein noch weitere, namentlich nicht genannte Personen, die potentielle Angeklagte sein könnten, zu beschuldigen. Andrews Anwälte argumentieren nun, dass dies auf ihren Klienten zutreffe. Am Dienstag gab es dazu eine online durchgeführte richterliche Anhörung. Eine Entscheidung steht noch aus, wird aber in den kommenden Tagen erwartet.