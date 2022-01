Charles Steiner/Michael Ochs/Getty Images Patti Smith, die Godmother of Punk, feierte kürzlich ihren 75. Geburtstag

Das China-Syndrom

Atomkraft, die ökologische Kraft der EU! Macht nur so weiter, sagte man früher dazu, aber diesen Sarkasmus können wir uns kaum mehr leisten. Während Reporterin Kimberly Wells und Kameramann Richard Adams in einem kleinen Atomreaktor in Kalifornien für eine Reportage drehen, werden sie Zeugen eines Störfalls. Dadurch geraten nicht nur sie in Gefahr. Klassischer Katastrophenfilm mit Anspruch. USA 1979. Mit Jane Fonda, Michael Douglas und Jack Lemmon.

Tele 5, 20.15 Uhr

Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz

Harry Wörz wird 1997 verhaftet. Damit beginnt einer der ­aufsehenerregendsten Justizirrtümer der Bundesrepublik. Das Drama erzählt von der Ohnmacht des einzelnen gegen die Beharrungskraft des Justizsystems. Und von der Kraft und dem Durchhaltewillen, die notwendig sind, um die Unschuld eines Justizopfers offenbar werden zu lassen. BRD 2014.

3sat, 20.15 Uhr

Als der Winter noch weiß war

Ein Filmteam begleitet den Meteorologen Jürgen Vogt auf eine Reise zu den kältesten Orten in NRW. Dort erinnern sich der Wetterexperte und Zeitzeugen an die frostigsten Winter der letzten Jahrzehnte – wie 2010, als selbst die Städte an Rhein und Ruhr im Schnee versanken und der Verkehr auf Straßen, Schienen und Flughäfen zusammenbrach.

WDR, 20.15 Uhr

Gattaca

In einer Zukunftswelt können Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder auf natürliche Weise oder mittels Genmanipulation zeugen. Die optimierten Retortenkinder haben die besten Zukunftsaussichten. Vincent Freeman gehört nicht zu ihnen, deshalb scheint sich sein großer Lebenstraum, Astronaut zu werden, nicht verwirklichen zu lassen. Mit einem Trick versucht Vincent, das System zu überlisten. Mit Gore Vidal! Und vielen Stars. USA 1997.

ZDF Neo, 20.15 Uhr

Patti Smith: Poesie und Punk

20jährig zog sie nach Manhattan, wo sie ihre Karriere als Lyrikerin begann. Eher zufällig kam Smith zum Singen und kombinierte ihre Texte mit Rockmusik. Gut, dass sie dabei geblieben ist: People have the power! Frankreich 2021.

Arte, 21.45 Uhr

Der »Schatz des Priamos« – Wem gehört das Gold aus Troja?

Heinrich Schliemann zwischen Mythos und Wirklichkeit

Am 6. Januar 2022 jährt sich zum 200. Mal Heinrich Schliemanns Geburtstag. Seine größte Leistung, die Entdeckung Trojas mit dem Schatz des Priamos, wird bis heute heftig kritisiert. Und dann ist da auch noch die Frage: Wem gehört das Gold aus Troja? Die Doku geht dieser Frage hoffentlich tiefschürfend nach. BRD 2021.

ZDF, 23.45 Uhr