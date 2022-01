Mit Auto zur Testung

Amir Cohen/REUTERS

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel einen Höchststand seit Beginn der Pandemie erreicht. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, binnen 24 Stunden seien 12.554 neue Fälle registriert worden. Die bisher höchste Zahl hatte am 2. September letzten Jahres bei 11.345 gelegen.

Angesichts der Ansteckungswelle mit der Omikron-Variante des Coronavirus werden in Israel seit dieser Woche vierte Impfungen an über 60jährige und medizinisches Personal verabreicht. Israels Regierungschef Naftali Bennett warnte am Dienstag, die Fallzahlen könnten während der Omikron-Welle auf bis zu 50.000 am Tag steigen. »Der Omikron-Sturm wird immer stärker«, sagte Bennett.

Das Bild zeigt eine Autoschlange vor einem Coronatestzentrum in Aschdod am Montag. Es wurde von einer Drohne aufgenommen. (dpa/jW)