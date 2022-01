Bekennerschreiben zu Brandanschlag auf OHB

Bremen. Nach einem Brandanschlag auf ein Gebäude der Orbitale Hochtechnologie Bremen (OHG System AG) haben Unbekannte am Mittwoch abend ein Bekennerschreiben auf der frei nutzbaren Plattform indymedia.org veröffentlicht. Direkte Aktionen seien »dringend notwendig, um Profiteur*innen von (sozialen) Kriegen zu stoppen und Abrüstung voranzubringen«, heißt es in dem Text. Unterschrieben ist er mit »Autonome Antimilitarist*innen«. »Im Gegensatz zum Unternehmen«, für welches »das Geschäft mit dem Töten Alltag« sei, habe man darauf geachtet, dass bei dem Angriff in der Nacht zum 1. Januar niemand zu Schaden komme. Das Schreiben werde nun geprüft, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. (dpa/jW)