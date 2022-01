Etikettenschwindel mit Marx

Rüdiger Wölk/imago Wird Friedenspolitik zur Luftnummer? Wahlkampfveranstaltung der Partei Die Linke (Münster, 4.9.2017)

Die Versuche, die friedenspolitischen Positionen der Partei Die Linke zu schleifen, reißen nicht ab. Im Parteivorstand soll nach jW-Informationen demnächst eine Vorlage zum Thema »Friedliche Außenpolitik und solidarischer Internationalismus« behandelt werden. Bezogen auf das 2011 beschlossene Erfurter Parteiprogramm wird darin beklagt: »Akteure jenseits ›des Westens‹ tauchen nicht auf. Angesichts der Zuspitzung zahlreicher Konflikte in den letzten zehn Jahren ist diese Leerstelle heute noch problematischer.« In diese Kerbe schlägt auch Wulf Gallert, Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstandes und stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Kommission, in einem »Außenpolitik – die Achillesferse der Linkspartei« betitelten Diskussionsbeitrag, der Mitte der Woche auf der Diskussionsplattform die-zukunft.eu und zeitgleich gekürzt in ND. Der Tag veröffentlicht wurde. Die darin erhobene Forderung »Zurück zu Marx« erweist sich als Etikettenschwindel. Denn von Marx übernimmt Gallert nicht dessen analytische Herangehensweise, die außenpolitische Fragen nach Nutzen oder Schaden für die internationale Revolution beurteilte, sondern nur den kategorischen Imperativ, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«. Aus der daraus demagogisch abgeleiteten Forderung, die Menschenrechte ins Zentrum linker Außenpolitik zu stellen, folgt für Gallert vor allem eine Politik der Äquidistanz. Der Vorwurf, EU und NATO würden die Logik des Kalten Krieges und die Blockkonfrontation weiter betreiben, treffe »genauso auf die russische Seite« zu. Und Linke, die jede internationale Militäraktion der USA anprangerten, dürften zu den chinesischen Aktivitäten im Süd- und Ostchinesischen Meer nicht schweigen. Auch wünscht sich Gallert eine ebensolche Verurteilung der militärischen Aktivitäten Russlands in Syrien wie derjenigen der USA und der Türkei. Dass die syrische Regierung Moskau um Beistand gebeten habe, könne angesichts der »Terrorherrschaft« des »Assad-Regimes« keine Legitimation sein, wirft Gallert kurzerhand das Völkerrecht über Bord.

Im Sinne der von Gallert geforderten Abkehr von einer »Freund-Feind-Logik in der Tradition des Kalten Krieges« hatte sich zuvor bereits die sächsische Linke-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel geäußert. Ein »tradierter Antiimperialismus«, in dem Gegner der USA von Kritik weitestgehend ausgenommen werden, gehöre »einer Generalkritik unterzogen«, so die Politikerin in der Taz vom 19. Oktober. Dies müsse etwa der Fall sein, wenn »Freundschaft mit Russland zelebriert und für eine Entspannung mit der Supermacht plädiert wird«, während sich Genossen »gegen Menschenrechtsverletzungen und Despotie unter Putin« engagierten.

In der Bundestagsfraktion Die Linke spielt die Friedenspolitik offenbar keine große Rolle mehr. So plädierten die Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch in einer Vorlage zur Klausur Ende Oktober in Leipzig, die jW vorliegt, für eine Fokussierung »auf unseren Markenkern«. Gemeint ist die soziale Frage. Friedenspolitik findet sich in dem sechsseitigen Papier nur noch mit der Forderung nach einem Stopp von Rüstungsexporten und weiterer Aufrüstung als »Steuergeldverschwendung«. Abrüstung wird nicht gefordert, vielmehr heißt es, »Soldatinnen und Soldaten müssen solide ausgestattet sein, um die grundgesetzlichen Aufgaben erfüllen zu können«.

Die Linke-Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow erklärte derweil am 2. Januar gegenüber der Taz, ihrer Ansicht nach hätte die Fraktion dem Afghanistan-Mandat für die Bundeswehr zum Evakuierungseinsatz kurz vor der Bundestagswahl »ausnahmsweise zustimmen müssen«. Damals hatte die Linksfraktion sich für eine Enthaltung entschieden. Doch jeweils eine Minderheit stimmte für beziehungsweise – im Einklang mit dem Programm – gegen den Kampfeinsatz. Sollten sich die Positionen derjenigen, für die weder die Ablehnung von Bundeswehr-Auslandseinsätzen noch von Imperialismus und Militarismus ein erkennbares Leitbild sind, durchsetzen, wäre dies der Weg in den Abgrund, warnt die Sevim Dagdelen, Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, am Donnerstag gegenüber junge Welt vor einer »friedenspolitischen Entkernung« ihrer Partei.