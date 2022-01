Facebook zahlt nicht

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Problem für die Presselandschaft: Immer mehr Unternehmen werben vor allem bei Google und Facebook und nicht bei klassischen Medien

Facebook bleibt knauserig: Die Tochter des Zuckerberg-Imperiums Meta weigert sich, für das gerade begonnene Jahr 190 Millionen Euro Lizenzgebühren für auf Facebook angezeigte journalistische Inhalte an die deutschen Medienverlage zu zahlen. Das teilte die private, deutsche Verwertungsgesellschaft Corint Media (ehemals VG Media) mit Sitz in Berlin in einer Pressemitteilung am 22. Dezember mit.

Corint Media vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 260 Pressedomains. »Nach Google haben wir kürzlich auch Facebook als weiteren großen Nutzer des Presseleistungsschutzrechts ein konkretes Angebot auf Basis der uns bekannten Fakten vorgelegt«, heißt es in der Pressemitteilung. Während Google bereit ist zu zahlen, weist Facebook beziehungsweise der Mutterkonzern Meta Platforms mit seinem Chef Mark Zuckerberg die Forderung zurück. »Meta entzieht sich – nach bekanntem Muster – der geltenden Rechtsordnung und glaubt erneut, die Regeln selber setzen zu können.«

Die geltende Rechtsordnung, sprich das Presseleistungsschutzrecht der EU, trat im vergangenen Juni in Kraft. Das Ziel ist, die Zeitungsverlage an den exorbitanten Werbeeinnahmen von Google und Facebook angemessen zu beteiligen. Denn was die beiden Onlineriesen einnehmen, geht den Verlagen flöten. Die Folge: Die deutsche Presselandschaft kämpft mit großen finanziellen Problemen, weil immer mehr Unternehmen vor allem bei Google und Facebook/Instagram werben. Unterdessen steigen die Werbeeinnahmen der beiden US-Konzerne in schwindelerregende Höhen.

»Ich glaube, dass die Existenz meines Berufs und unserer Branche von dieser Frage existentiell abhängig ist«, sagte Christoph Schwennicke, der Geschäftsführer von Corint Media, im vergangenen Juni gegenüber dem Deutschlandfunk. Gemeinsam könne man sich besser gegen die Internetgiganten wehren. Besser mag sein, aber ob es ausreicht, um Facebook in die Knie zu zwingen?

Auch das neue Recht bietet Schlupflöcher, weil es nicht genau festlegt, ab wie vielen Zeichen und Zeilen genau eine Vergütung erfolgen muss. Es ist nur schwammig »von einzelnen Wörtern oder sehr kurzen Auszügen« die Rede, die kostenfrei genutzt werden dürfen. »Obwohl das Gesetz den Umfang geschützter Inhalte nicht klar definiert, werden wir mit deutschen Verlagen zusammenarbeiten, um eine Einigung über eine erweiterte Vorschau von Inhalten (…) zu erzielen«, zitierte der Deutschlandfunk den Google-Konzern. »Wir hoffen, hier Vereinbarungen zu finden, die es uns ermöglichen, weiterhin Zugang zu verlässlichen, relevanten Informationen sicherzustellen und gleichzeitig den Journalismus in Deutschland weiter zu unterstützen.« Im November schloss Google Verträge unter anderem mit dem Spiegel, der Zeit und dem Nachrichtenportal Golem.

Meta glaubt, es gebe ein »fundamentales Missverständnis« darüber, wie Facebook arbeitet, hieß es laut Corint Media in dem Antwortschreiben von Meta. Presseveröffentlichungen würden auf Facebook nur erscheinen, wenn die Verlage sie entweder selbst hochladen oder Privatpersonen sie verlinken, um sie »mit Freunden oder der Familie« zu teilen. Letzteres falle nicht unter das Presseleistungsschutzrecht, das »die private oder nicht kommerzielle Nutzung einer Presseveröffentlichung durch einzelne Nutzer« zulasse.

Auch Google hat sich noch nicht mit Corint Media über die Höhe der Zahlung für 2022 geeinigt. Corint Media fordert 440 Millionen Euro. »Vermutlich müssen am Ende die Gerichte entscheiden, ob und in welcher Höhe die Lizenzzahlungen angemessen sind«, bilanzierte die IT-Nachrichtenseite Golem am 27. Dezember. Nach Ansicht von Medienexperten dürfte ein Rechtsstreit bis zum EuGH gehen und mindestens fünf Jahre dauern. In Frankreich einigte sich Meta im Oktober mit der Verlagsorganisation Alliance de la Presse, zu der unter anderem Le Monde und Le Figaro gehören, vorläufig über Lizenzzahlungen, wie Reuters damals berichtete.