Nachschlag: Spiegel ihrer Zeit

Die Unvollendete: Sagrada Familia

Der Architekt, der für den Weiterbau der Sagrada Familia in Barcelona verantwortlich ist, möchte die Pläne des »Modernisme-Meisters« Antoni ­Gaudí so getreu wie möglich umsetzen. 18 Türme sollen die 1882 begonnene Kirche einmal krönen. Für Jordi Faulí birgt das Spiel mit »Formen und Proportionen die eigentliche spirituelle Dimension des Bauwerks«, heißt es im Radiobeitrag. Kritik kommt von Kunsthistorikern: Sich auf die mystische Dimension zu konzentrieren, verfälsche die Entstehungsgeschichte der römisch-katholischen Basilika. Gaudí konzipierte den Bau im späten 19. Jahrhundert, als sich in Barcelonas Straßen Arbeiter Gefechte mit Polizei und Militär lieferten. Die Auftraggeber wollten die Kirche als »Sühnetempel« errichten, gedacht als Wiedergutmachung an die »aufständischen Arbeiter«. 140 Jahre später provozieren die Verantwortlichen weiterhin Protest. Für eine riesige Vortreppe zum noch nicht gebauten Hauptportal müssten Häuserblöcke abgerissen werden und 3.000 Menschen umziehen. (sk)