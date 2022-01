imago/ZUMA Press

Warten vergeblich

Zu jW vom 24.–26.12.: »Importpreise: Höchststand seit erster Ölkrise«

Die erste Ölpreiskrise war nicht »im Oktober 1974«, sondern schon 1973 – so dass die Ad-hoc-Maßnahmen noch vom letzten Kabinett Willy Brandt getroffen wurden, wiewohl SPD-FDP-Regierungen – ab 1974 mit Kanzler Helmut Schmidt – noch den »zweiten Ölschock« 1979 überdauerten, bis die FDP 1982 desertierte. Ad-hoc-Maßnahmen trafen 1973 viele westeuropäische Staaten: In Westdeutschland gehörten dazu autofreie Sonntage sowie ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und 80 km/h auf anderen Fernstraßen. Signifikante Rückgänge der Unfallzahlen und der Unfalltoten veranlassten einen Diskurs über die Beibehaltung des Limits, wogegen vor allem der übermächtige ADAC und die oppositionelle CDU/CSU geiferten. Lediglich Hessen traute sich Jahre später, Tempo 100 auf den meisten Autobahnabschnitten separat zu etablieren. Die Krise von 1974/75, nach heutigen Begriffen mit überschaubaren Erwerbslosenraten, fiel zeitlich zwischen jene von 1966/67 und die von 1981/82 und wurde denn auch zuweilen im Rahmen der konjunkturellen Zyklik analysiert. Konkurrierend kam in den 1970er Jahren auch schon die Analyse auf, es gebe eine strukturelle Zäsur. Schon Anfang der siebziger Jahre hatten »Die Grenzen des Wachstums« (Club of Rome) sowie »Das Ende der Vorsehung« (Carl Amery), Ende der 1970er auch »Ein Planet wird geplündert« (Herbert Gruhl) und »Ende oder Wende« (Erhard Eppler) Verbreitung gefunden. Stellen wir uns vor, die Energiewende wäre seinerzeit entschlossen begonnen worden – ob die erforderlichen Erfindungen und deren Verbesserungen bei besserer Förderung schneller erfolgt und umfassender etabliert worden wären oder auch nur so schnell, wie es inzwischen der Fall war: Wir könnten heute die 100 Prozent erneuerbarer Energien erreicht haben. Schade eigentlich: Nun wird es eben äußerst knapp und eilt sehr. Und bei Christian Lindner (FDP) warten wir vergeblich auf Tempo 100/­Tempo 80.

Bernhard May, Solingen

Grünes Krokodil

Zu jW vom 28.12.: »›Es gibt mehr Kuba-Freunde, als wir gedacht haben‹«

Durch einen Freund bekam ich den Text dieses Artikels zu Kuba. Als stolzer Bürger Kubas und Freund von so vielen solidarischen Deutschen bedanke ich mich herzlichst für diese humane Aktion für die Stadt Alquízar. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um hier meinen Dank an zahlreiche unabhängige Freunde auszusprechen, die während der kritischen Pandemiezeit zwei nagelneue Klimaanlagen für die Neugeborenenstation des Roberto-Rodríguez-Krankenhauses meiner Stadt Morón gespendet haben. Ich danke ihnen und allen unseren lieben deutschen Freunden für ihr Herz für das »grüne Krokodil der Großen Antillen«, Kuba! »Mein Kuba ist ein Garten von Blumen/ Von der Karibik umspült/ Wo jeder Träumer fühlt/ Wie stürmisch die Wellen brummen./ Mein Kuba ist auch zu rühmen/ Wenn man seine Palmen schaut/ Und auf dem Flussuferkraut/ Eine wahre Liebe findet/ Die sein Leben fest verbindet/ Mit unsres Edengartens Braut.«

Manuel García Paz, Morón/Kuba

Gutes Recht

Zu jW vom 31.12.–2.1.: »Unsichtbare Wunden«

In Vergessenheit sind sie geraten, die Geflüchteten an den Außengrenzen Europas. In Deutschland und ganz Europa beschäftigt die Menschen fast nur noch das Thema »Corona«. (…) In den Lagern auf den griechischen Inseln häufen sich Menschenrechtsverletzungen. Eine Folge der katastrophalen Lage dort ist, dass Kinder aufhören zu sprechen. Über Belarus war die Berichterstattung oft vom Machtkampf zwischen Präsident Alexander Lukaschenko und der EU geprägt, nicht so sehr ging es um die leidenden, hungernden und frierenden Menschen im Niemandsland zwischen Belarus und Polen. (…) Grenzzäune mit Stacheldraht und »Pushbacks« der Polen werden von der restlichen EU gutgeheißen und unterstützt. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit machten sich breit. Einziger Trost waren einige gelungene Seenotrettungen auf dem Mittelmeer. Wenn man von der Kriminalisierung der Seenotretter absieht. (…) Viele meinen: Wir können doch nicht alle aufnehmen, und man solle doch lieber an den Ursachen der Flucht etwas ändern. Letzteres sagen viele Politiker durch fast alle Parteien seit langem, nur hat bisher kaum jemand entsprechend gehandelt. Im Gegenteil: Große Konzerne treiben die Politiker vor sich her im Wegschauen und Nichtstun, denn sie verdienen am Waffenhandel in Kriegsgebieten, an Rohstoffen aus armen Ländern und am Leerfischen der Meere weiterhin gut. Und der Klimawandel verlangte uns eigentlich einiges an Beschränkungen ab, was wir aber nicht wollen. Denn wir wollen weiter in die ganze Welt fahren und fliegen und weiter Autos fahren. Wir denken immer noch, dass wir auf unbeschränkte Freiheit und Konsum ein Anrecht haben. Haben wir aber nicht. Die Welt bleibt nur bestehen, wenn es Gerechtigkeit gibt und die Armut und der Hunger besiegt werden. Und wenn in allen Ländern Leben möglich ist und nicht durch Hitze, Dürre, fehlenden Regen oder Krieg versagt wird. Nein, es ist keine Unverschämtheit, wenn Menschen hierher fliehen wollen, um bei uns leben zu können, es ist ihr Recht.

Beate Schädler, Aktionsbündnis »Neuruppin bleibt bunt«

Sprache der Nazis

Zu jW vom 31.12.–2.1.: »Tönerne Füße«

Wie recht Arnold Schölzel doch mit seiner Feststellung hat, nicht nur die Sprache von 1938 sei im offiziellen deutschen Verhältnis zu Russland wieder da. Was da täglich durch die Medien rauscht, kann einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wir sollten uns erinnern: Dem Getöse vom »Erbfeind Frankreich« folgte die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Dem Hass gegen das »bolschewistische Untermenschentum« folgte ein zerstörerischer Zweiter Weltkrieg. Wir dürfen nicht einfach warten, bis uns auch im dritten Jahrtausend eine solch schreckliche Rechnung präsentiert wird. Hetze ist Hetze. Man kann sich gegen sie wehren. Und man muss sich gegen sie wehren!

Joachim Seider, per E-Mail