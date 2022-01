Diskriminierung im Polizeiapparat

In einem anonymen Brief haben Angehörige der Polizei in Frankfurt am Main strukturelle Diskriminierung innerhalb des Polizeipräsidiums angeprangert. Dazu erklärte Torsten Felstehausen, parlamentarischer Geschäftsführer und innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, am Mittwoch:

Die Frankfurter Polizei kommt aus den Skandalmeldungen nicht heraus: Nach Vorwürfen von rassistischen Polizeikontrollen, Polizeigewalt und rechten Chatgruppen sind es jetzt die eigenen Kolleginnen und Kollegen, die von Diskriminierungserfahrungen im Polizeiapparat berichten. Das zeigt einmal mehr: Struktureller Rassismus und »Cop Culture« sind manifeste Probleme in den Sicherheitsbehörden, die nach wie vor von der Landesregierung kleingeredet und nicht konsequent angegangen werden. (…) Einen wirkungsvollen Schutz vor struktureller Diskriminierung im Behördenalltag bietet jedoch vor allem ein Antidiskriminierungsgesetz. Es verhindert zum Beispiel, dass Beamtinnen und Beamte aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder Hautfarbe bei Beförderungen übergangen werden. (…)

Gemeinsam mit lokalen Initiativen wie »Alle Dörfer bleiben« und »Lützerath lebt!« ruft Fridays for Future für den 8. Januar ab 14 Uhr zu einem deutschlandweiten hybriden Aktionstag auf:

Die verschiedenen Akteur:innen wollen damit auf den geplanten Abriss des Dorfes für den Braunkohletagebau Garzweiler II aufmerksam machen. In Lützerath selbst sowie in mehr als zehn weiteren Städten, unter anderem in Berlin, Hamburg, Augsburg und Dresden, wird es Aktionen geben, die in einem Livestream übertragen werden. Es werden auch Redner:innen aus der Besetzung in Lützerath, Luisa Neubauer und Wladimir Sliwjak, sprechen. Die zuvor geplante Großdemonstration wurde aufgrund der aktuellen Coronasituation sowie des später ausfallenden OVG-Entscheids zunächst verschoben. »In Lützerath zeigt sich, ob die 1,5-Grad-Grenze ernst genommen wird oder ob weiterhin die Interessen eines Großkonzerns über unsere Existenzgrundlagen gestellt werden. Dass diese Entscheidung erneut durch ein Gericht getroffen werden muss und sich die neue Bundesregierung nicht bereits im Koalitionsvertrag zum Erhalt von Lützerath bekannt hat, zeigt uns, mit welcher Verantwortungslosigkeit weiterhin in der deutschen Klimapolitikgehandelt wird«, so Christina Schliesky, Sprecherin von Fridays for Future.

Die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, teilte zum seit dem 1. Januar geltenden Verbot von Plastiktüten mit:

Die heute veröffentlichten Zahlen zur milliardenfachen Nutzung dünnwandiger Plastiktüten zeigen, dass deren Ausnahme vom geltenden Plastiktütenverbot ein schweres Versäumnis ist. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite große Plastiktüten verboten und gleichzeitig das kostenlose Angebot kleinformatiger Tüten in nahezu allen Supermärkten schulterzuckend hingenommen wird. Deshalb ist es wichtig, dass Umweltministerin Lemke die dünnen Tüten sofort verbietet. Obst und Gemüse, die in kleine Plastiktütchen passen, können auch problemlos in Mehrwegtaschen und -netzen untergebracht werden.