Lauterbachs Globuli

Statt Lauterbachs Mogelpackung müssen bessere Arbeitsbedingungen für alle Pflegebeschäftigten her

Hoffnungen auf eine Wende zum Besseren hatte die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP bei so mancher Pflegekraft in so manchem Krankenhaus geweckt. So setzten Beschäftigte und die Gewerkschaft Verdi darauf, dass die viel kritisierten Fallpauschalen gegen ein gerechteres Finanzierungssystem ausgetauscht würden. Dem – nicht erst seit der Coronapandemie – dauerüberlasteten Krankenhauspersonal hatte die neue Regierung im Koalitionsvertrag zudem einen Bonus versprochen, für den sie eine Milliarde Euro bereitstellen will.

Doch schneller als man »Pflegebonus« sagen kann, entpuppt sich die Prämie als Mogelpackung. Der sich so volksnah gebende Gesundheitsminister Karl Lauterbach möchte einen Bonus lediglich den Pflegekräften gewähren, die in der Coronapandemie besonders belastet waren, erklärte der SPD-Mann jetzt. Er möchte vor allem die Beschäftigten durch Extrageld würdigen, die teilweise auch »ins persönliche Risiko gegangen« seien.

Nun ist Lauterbach zwar Mediziner, aber mit der Alltagsrealität bundesdeutscher Krankenhäuser dürfte er länger nichts zu tun gehabt haben. Sonst wüsste er, dass es in den Kliniken keine Unterscheidung zwischen mehr und weniger belasteten Pflegekräften gibt. Überlastet sind alle – und das waren sie schon vor der Pandemie. Inzwischen kündigt das gut ausgebildete Fachpersonal zuhauf oder reduziert die Arbeitszeit. Der Mangel wird also immer noch größer. In dieser Situation mit dem neoliberalen Grundsatz des »Teile und herrsche« zwischen bonuswürdigen Beschäftigten und ihren vermeintlich weniger fleißigen Kollegen zu unterscheiden, zeugt nicht nur von Unkenntnis der Situation in den Krankenhäusern; es ist schlicht schäbig.

Zu Lauterbachs Ankündigung passt die halbgare Haltung der neuen Regierung zur Finanzierung der Krankenhäuser insgesamt. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke vermisst im Koalitionsvertrag klare Aussagen zu einem Ersatz der umstrittenen Fallpauschalen, die falsche Anreize etwa für überflüssige Operationen liefern. Nötig ist nicht nur aus Gewerkschaftssicht ein klarer Schnitt, um mit der fortschreitenden Ökonomisierung der Krankenhäuser zu brechen. Mehr Geld sollte in einem neuen Finanzierungssystem vor allem auch für Pflegeleistungen bereitstehen.

Pflegearbeit wird nämlich nicht durch die Gewährung »großzügiger« Boni (für einige wenige) aufgewertet. Erst einmal müssen die Arbeitsbedingungen auf den Stationen und in den Funktionsbereichen der Krankenhäuser verbessert werden. Das geht nur über mehr Personal, und das müssen die Klinikbetreiber wieder zurückwerben. Außerdem wird eine Ausbildungsoffensive nötig sein. Mehr Geld – sicher ja. Aber nicht über Prämien, sondern über gute Tarifverträge, die neben dem Gehalt noch ein paar andere, nicht ganz unwichtige Dinge wie Arbeitszeiten, Urlaub und Freizeitausgleich für Mehrarbeit regeln.