Dessau. Anlässlich des 17. Todestages des in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Oury Jalloh mobilisiert die »Initiative in Gedenken an Oury Jalloh« zu einer Gedenkdemonstration an diesem Freitag in der sachsen-anhaltischen Stadt. Nach Angaben der Initiative sind sechs Kundgebungen geplant, darunter am Sitz der Staatsanwaltschaft, des Landgerichts und des Polizeireviers in Dessau. Der Feuertod von Oury Jalloh am 7. Januar 2005 ist bis heute offiziell nicht aufgeklärt worden. Zuletzt hatte die Initiative zum Gedenken an Jalloh im November ein neues Brandgutachten veröffentlicht, das den Einsatz von Brandbeschleuniger nahelegt. (jW)