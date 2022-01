Mehr als nur »Mitte«

imago images/Bernd März Verschwörungsmythen spazieren tragen: Neurechte Chiffren als Teil einer Coronademo in Sachsen (Zwönitz, 15.11.2021)

Die politischen Begleiterscheinungen der Coronapandemie forderten von Beginn an die Aufmerksamkeit von Antifaschistinnen und Antifaschisten – um so mehr, je länger die Gesundheitskrise andauert. Immer deutlicher drängen sich Faschisten an die Spitze der Aufmärsche von Pandemieleugnern und Coronaimpfgegnern. Die dahinterstehenden materiellen Interessen und finanziellen Verflechtungen der entscheidenden Akteure sind nicht immer offensichtlich. Offensichtlich dagegen ist die nach außen getragene Ideologie des »Querdenker«-Milieus. Und so widmet sich die Redaktion des Antifaschistischen Infoblatts in der vorliegenden Ausgabe Nummer 133 schwerpunktmäßig eben jenen ideologischen Fragmenten der »verschwörungsideologischen Pandemieleugnung« und versucht, diese als verbindende Elemente der involvierten Strömungen aufzuzeigen, wie es im Editorial heißt. Das aktuelle Heft verliert jedoch insgesamt nicht aus dem Blick, dass der hiesige Staat seine Repressionsmaßnahmen gegen links unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes verschärfte. Und: »Über allem stand von Beginn der Pandemie an das Aufrechterhalten des kapitalistischen Normalbetriebs.«

Der erste Beitrag zum Titelthema sieht in der »Querdenken«-Szene »autoritäre und regressive« Strömungen, die unter Einschluss von »Elementen der extremen Rechten« ideologisch einander verwandt seien. Aufgezählt werden sogenannte Reichsbürger, Esoteriker, rechte Ökologen, Anthroposophen, Verschwörungsideologen und militante Neonazis sowie Hooligans. Deren Bindeglied sei der »jeweils szenespezifische Antisemitismus«, Rassismus sowie »ihre antimoderne und wissenschaftsfeindliche Deutung« der gegenwärtigen Krisen kapitalistischer Gesellschaften. Zudem ließe eine nähere Betrachtung den Schluss zu, dass mit »Querdenken« das Zusammengehen eines Teils der Strömungen zu beobachten war, »die bereits 2014 im Kontext der sogenannten Friedensmahnwachen gemeinsam politisch auftraten«.

Einer der zentralen Anknüpfungspunkte für Faschisten ist das Selbstverständnis der Coronaleugner als Opfergruppe. Damit, so Nora Feline Pösl in ihrem Beitrag, werde eine Notwehrreaktion legitimiert und »als Widerstand imaginiert«. »Genau deshalb«, so die Autorin, verstünden sich Coronaleugner als »demokratischer Widerstand gegen ein vermeintlich diktatorisches Impfregime«. Dabei haben nicht wenige Akteure sämtliche Maßstäbe über Bord geworfen und für sich die ultimative Opferrolle in Anspruch genommen: »Diese Deutschen selbst setzen sich mit den Opfern der Nazis gleich«, schreibt Olaf Kistenmacher über Demonstranten, die mit einem gelben Stern auf der Brust und dazu dem Aufdruck »Ungeimpft« an den Versammlungen teilnehmen. Dabei handele es sich nicht mehr nur um eine Relativierung des Holocaust, sondern um eine Trivialisierung der Schoah.

Nach Tips gefragt für die linke Praxis angesichts der »Mitte«, die mit den Coronaprotesten auf die Straße gehe, konstatiert der Buchautor Andreas Speit (»Verqueres Denken. Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus«) zunächst, dass es vor allem antifaschistische Initiativen waren und sind, die die Gegenbewegung organisieren. Dies sei zwar »immer nur ein symbolischer Akt« gegen »diese Form der ›rohen Bürgerlichkeit‹«. Jedoch gebe es »ohne Symbole und Parolen« auch keine Konfrontation, so Speit. Auch abseits der Straße müsse die Auseinandersetzung »mit dieser Entkultivierung in der Mitte der Gesellschaft« geführt werden. Schließlich stellt der Interviewte fest: »Diese Bewegung denkt nicht quer, sie denkt egoistisch und unsolidarisch.«

Erwähnenswert ist auch der Beitrag über die italienische »No Vax«-Szene, wo »von Anfang an« die Faschisten der »Forza Nuova« ein Teil der Bewegung seien. Deren ausgemachte Feinde sind die Gewerkschaften, welche die Impfpassregelung der Regierung mittragen. Über die sich bildenden Parallelgesellschaften in Frankreich sowie Sachsen schreibt Volkmar Wölk. Und an dem Beispiel der Hansestadt Hamburg zeigt Andreas Blechschmidt auf, wie staatliche Repression unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung vor allem gegen Linke und Jugendliche zunahm.