Mord durch Verbrennen

REUTERS/Hannibal Hanschke Die mutmaßlichen Täter sind bis heute auf freiem Fuß (Dessau, 11.6.2020)

Die Verweigerung des Staates, den Feuertod von Oury Jalloh am 7. Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle aufzuklären und die Täter vor Gericht zu stellen, habe die »Initiative zum Gedenken an Oury Jalloh« dazu bewegt, ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben, erklärte Nadine Saeed am Mittwoch in Berlin. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde das Ergebnis der neuen Branduntersuchung präsentiert: Es sei »sehr wahrscheinlich«, dass Jalloh mit einer bestimmten Menge brandbeschleunigender Flüssigkeit übergossen und »absichtlich entzündet« wurde, so der britische Spezialist Iain Peck in seiner am Mittwoch vorgelegten Expertise. Damit wurde die Behauptung der Behörden ein weiteres Mal widerlegt, wonach der damals 36jährige Asylsuchende den Brand – auf einer Matratze liegend und an Boden und Wand der Zelle gefesselt – selbst verursacht haben soll.

Nach einer Schweigeminute für Oury Jalloh führte Peck am Mittwoch durch einen in Kooperation mit dem Künstler Mario Pfeifer erstellten Film. Dieser dokumentiert das von Peck Anfang Oktober durchgeführte Brandexperiment. Für den Versuch war die Zelle Nummer 5 des Dessauer Polizeireviers, in der Jalloh verbrannte, möglichst genau rekonstruiert worden. Um den Verlauf des Experiments filmisch festzuhalten, bestand die vierte Wand des Zellennachbaus aus feuerfestem Glas.

Zunächst wurde ein Bewegungstest durchgeführt. Als Double für Jalloh stellte sich der antikolonialistische Aktivist Renzo de Pablo zur Verfügung, der Peck zufolge sehr ähnliche Körpermaße habe. Hand- und Fußgelenke wurden auf dieselbe Weise an das Podest gefesselt wie bei Jalloh. Aus mehreren Kamerawinkeln zeigt der Film, wie sehr de Pablos Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt wurde. Auf der Matratze habe er sich nur unter Schmerzen einige Zentimeter hin und her bewegen können, erklärte er am Mittwoch.

Ein zweites Video dokumentiert den eigentlichen Brandversuch. Dafür habe man auf einen Tierkadaver als Dummy verzichtet, führte Iain Peck aus. Statt dessen habe man aus einem Plastikskelett und zurechtgeschnittenen Fleischteilen eine Figur geformt, die mit dünngeschnittener Tierhaut versehen worden war. Dieser Dummy wurde »so akkurat wie möglich« in der Position plaziert, in der sich Oury Jalloh damals befunden habe, so Peck. Die Figur wurde schließlich in T-Shirt sowie Sporthose gekleidet und mit 2,5 Litern Benzin vorsichtig übergossen. Der Dummy wurde schließlich per Stromimpuls aus der Ferne und bei offener Zellentür entzündet. Nach 30 Minuten wurde das Feuer gelöscht, da die ursprüngliche Untersuchung des Tatorts auf eine etwa so lange Brandzeit schließen lasse.

Die Überreste des Dummys und der Versuchsmatratze wurden mit Videoaufnahmen des Tatortes abgeglichen. Die Brandspuren ähneln denen in Jallohs Zelle auffällig. Man habe die Gegebenheiten in Zelle Nummer 5 so gut wiedergegeben, wie es im Rahmen der Versuchsbedingungen möglich gewesen sei, heißt es in der Stellungnahme des Brandforensikers. Als letzten unbekannten Faktor nannte der Brite Art und Menge der zur Tötung Jallohs eingesetzten Flüssigkeit. In jedem Fall komme aufgrund der großen Ähnlichkeit der Brandschäden zu denen im Polizeirevier nur der Einsatz von Brandbeschleuniger in Frage. Eine Suche in Zelle 5 nach Spuren einer solchen Flüssigkeit habe jedoch nie stattgefunden, betonte Nadine Saeen von der Oury-Jalloh-Initiative. Dabei hätte Peck zufolge jedem Kriminalisten nach dem Zellenbrand der Geruch von Brandbeschleuniger auffallen müssen.

Die Hinterbliebenen von Jalloh sowie die Gedenkinitiative fordern die Wiederaufnahme der Ermittlungen in dem Fall »gegen die Verantwortlichen und die Mörder«. Die Forderung der Familie betrachtet die »Internationale Unabhängige Kommission zum Tod von Oury Jalloh« in einer Stellungnahme vom Mittwoch als »entscheidend für den Schutz der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland«. Wegen Strafvereitelung im Amt sei mittlerweile bereits Strafanzeige gestellt worden, teilte Saeed schließlich mit.