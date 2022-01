Nachschlag: Redebedarf

imago images/Jannis Große Demonstration für Atomenergie am Kraftwerk Philippsburg (31.12.2019)

Eigentlich soll die EU-Taxonomie helfen, den Umstieg in eine nachhaltigere Wirtschaft zu steuern. Sie gibt einen Rahmen vor, damit Unternehmen ihre Investitionen im Sinne des Klima- und Umweltschutzes tätigen können. Dumm nur, dass die EU-Kommission neben Wind- und Solar- nun auch Gas- und Atomenergie in jene Taxonomie aufnehmen will. Die Ampelkoalition, gerne auch als »Klimaregierung« tituliert, lehnt das ab. Insofern sieht die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Nina Scheer im Interview mit dem DLF großen Redebedarf. Schließlich sei die Einstufung von Atomenergie als nachhaltig »sachlich falsch«. Dass es darum nicht geht und sich am Ende »bestimmte Mehrheitsverhältnisse« in der EU wohl durchsetzen könnten, ahnt Scheer, eiert ansonsten aber rum. Man müsse eben andere überzeugen. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen äußerte sich im Bayerischen Rundfunk eindeutiger. Sie sieht kaum Chancen, den Vorschlag der Kommission noch zu ändern. So kämpferisch ist sie, unsere Klimaregierung. (row)