Rotlicht: Kanonenbootpolitik

Ein Aufgebot von vier Kriegsschiffen genügte, um die Ziele der US-Administration zu erreichen. Washington hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen, seinen Einfluss über den Pazifik auszudehnen, hatte erste Kontakte nach China geknüpft und nahm jetzt den Aufbau profitabler Handelsbeziehungen zu Japan ins Visier. Nur: Das Land befand sich damals seit zwei Jahrhunderten in selbstgewählter Isolation. Was tun? Die Vereinigten Staaten setzten auf die simple Drohung mit Gewalt. Commodore Matthew Perry tauchte am 8. Juli 1853 mit den erwähnten vier Kriegsschiffen am Eingang zur Bucht von Tokio auf, ging am 14. Juli an Land und überbrachte ein Ultimatum: Öffne sich Japan nicht für die USA, dann gebe es Krieg. Die Drohung, der die Präsenz der US-Schiffe den nötigen Nachdruck verlieh – Japan hatte dem militärisch nichts entgegenzusetzen –, wirkte; als Perry am 13. Februar 1854 zurückkehrte, jetzt sogar mit acht Kriegsschiffen, gab Japan nach und willigte in das Ende seiner Isolationspolitik ein. Die Machtdemonstration der US-Marine hatte gewirkt.

Kanonenbootpolitik: Das ist der Begriff, der sich für maritime Droh­operationen der imperialistischen Mächte nach dem Modell des Vorgehens von Commodore Perry vor Japans Küste eingebürgert hat. Es geht darum, andere, vorzugsweise schwächere Staaten mit der Demonstration maritimer Gewaltfähigkeit einzuschüchtern und sie zu einem bestimmten Verhalten zu nötigen. Ihre wohl größte Verbreitung hatte die Kanonenbootpolitik in der zweiten Hälfte des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Ein bekanntes Beispiel ist das regelmäßige Auftauchen von US-Kriegsschiffen vor Kuba in den Jahren ab 1902, um dort US-Interessen durchzusetzen. Die Vereinigten Staaten schickten damals Kriegsschiffe zum selben Zweck auch vor die Küsten anderer Länder Lateinamerikas und der Karibik. Und nicht nur sie: Mächte wie Großbritannien oder das Deutsche Reich entsandten ebenfalls regelmäßig Kanonenboote zur Erzwingung ihrer Ziele an die Küsten fremder Länder. So sollte etwa das demonstrative Eintreffen des Kanonenboots »Panther« im Juli 1911 in Marokko, der »Panthersprung nach Agadir«, Frankreich zur Billigung deutscher Territorialforderungen auf dem afrikanischen Kontinent nötigen.

Ein Schwerpunktgebiet der europäischen bzw. US-amerikanischen Kanonenbootpolitik war Ostasien, wo die auswärtige Marinepräsenz zuweilen in offene Schlachten überging. Das geschah etwa im Ersten Opiumkrieg, in dem Großbritannien von 1839 bis 1842 das chinesische Kaiserreich niederrang. Sein recht eindrucksvoller militärischer Erfolg trug dazu bei, dass Japan es 1853/54 gar nicht erst versuchte, ernsthaft Widerstand gegen die offene Machtdemonstration der Vereinigten Staaten vor seiner Küste zu leisten. Auch das Deutsche Reich machte sich in Ostasien die Mittel der Kanonenbootpolitik zunutze, nicht nur, indem es 1897 zur Errichtung seiner chinesischen Kolonie Kiautschou Kriegsschiffe vor die dortige Küste entsandte. In den Jahren nach der massenmörderischen Niederschlagung des Boxeraufstands patrouillierten deutsche Kanonenboote regelmäßig auf dem Jangtse. Gleichzeitig operierten dort auch Kanonenboote anderer Staaten, etwa Frankreichs: China war längst nicht mehr in der Lage, sich gegen das Auftrumpfen der Kolonialmächte zu verteidigen.

Heute lebt die alte Kanonenbootpolitik, wenn auch mit modernisiertem Anstrich, wieder auf. Vor dem Hintergrund von Chinas raschem Wiederaufstieg versuchen die ehemaligen Kolonialmächte, ihre globale Dominanz gegen die Volksrepublik zu verteidigen – und dazu zählt auch die Entsendung von Kriegsschiffen ins Südchinesische Meer. Offiziell geht es dabei natürlich um das Eintreten für das Völkerrecht. Faktisch handelt es sich jedoch um maritime Machtdemonstrationen: wie im 19. Jahrhundert.