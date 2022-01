Dränger und Bremser

Adam Schultz/The White House/ZUMA Wire/imago images »Eine Übersicht verschafft«: US-Präsident Biden im Telefongespräch mit Putin (30.12.2021)

Ob und was die am Montag bevorstehenden Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der USA über Sicherheitsfragen in Genf erbringen, ist kaum vorherzusagen. Nach dem Telefongespräch zwischen den beiden Präsidenten Joseph Biden und Wladimir Putin am 30. Dezember teilte die US-Seite mit, beide Teilnehmer hätten sich »eine Übersicht darüber verschafft, auf welchen Gebieten es Fortschritte geben könne, und auf welchen eine Einigung unmöglich« sei. Man kann das als den Versuch interpretieren, die Gespräche nicht gleich zu Beginn an die Wand zu fahren, aber genausogut als den, die Verhandlungen »ins Geschwätz abgleiten« zu lassen, woran Russland nach Aussage seines Vizeaußenministers Sergej Rjabkow nicht interessiert ist. Moskau wolle Ergebnisse sehen, zwei bis drei Gesprächsrunden reichten, um sich einen Eindruck über die Ernsthaftigkeit der anderen Seite zu verschaffen. Danach würden »Schlüsse gezogen«, so Rjabkow.

Russland drängt also aufs Tempo und würde wahrscheinlich am liebsten alles nur mit den USA aushandeln – und diesen die Schwierigkeit überlassen, eventuelle Zugeständnisse anschließend ihren NATO-Partnern nahezubringen. Es ist aber klar, dass Verhandlungen im NATO-Russland-Rat, die für den 12. Januar geplant sind, Zeit kosten werden, erst recht die Einbeziehung der OSZE mit ihren 55 Mitgliedstaaten, die für einen Tag darauf vorgesehen ist.

Die Schwierigkeit für Russland besteht darin, dass Moskau einerseits die OSZE nicht nach dem Schema »Wie viele Divisionen hat der Papst?« übergehen kann, weil die russische Außenpolitik traditionell auf die OSZE als Kernelement der europäischen Sicherheitsarchitektur setzt. Andererseits sitzt aber die Ukraine dort mit am Tisch und verfügt über eine Stimme, mit der sie potentiell blockieren kann.

Den Vorsitz der Organisation führt in diesem Jahr zudem ausgerechnet Polen. Das hat aus dem Mund »hochstehender Persönlichkeiten im Außenministerium« bereits die Weltöffentlichkeit wissen lassen, dass Warschau das ausnutzen will, um »aufzupassen, dass niemand Frieden mit Russland um jeden Preis anstrebt«. Die Rhetorik knüpft bewusst an die bekannte Rede des polnischen Außenministers Jozef Beck vom 6. Mai 1939 an, in der er angesichts der anschwellenden deutschen Kriegsdrohungen jener Zeit erklärte, es gebe für Polen Wichtigeres als den Frieden, nämlich die »Ehre«. Eine Rede, die seitdem sowohl als Ausdruck von Mut und Rückgrat gelobt, aber auch als Zeichen von Größenwahn kritisiert wird.

Nach dem, was die Tageszeitung Rzeczpospolita am Montag unter Berufung auf Beamte des Warschauer Außenministeriums schrieb, wird man sich auf Streit um Formales gefasst machen können, etwa Tagesordnungen, die Zusammensetzung von Überwachungsmissionen (zum Beispiel im Donbass) und dergleichen mehr. Über einen für Mitte Februar angekündigten Besuch des polnischen Außenministers Zbi­gniew Rau in Moskau schreibt die Warschauer Presse bereits jetzt, er werde gar nicht versuchen, bestehende Konflikte mit Russland zu lösen oder auch nur zu glätten. Ziel der polnischen OSZE-Präsidentschaft sei es, eine »Rückkehr zum Konzert der Mächte« zu verhindern, weil solche Abmachungen der Großen zwangsläufig »auf Kosten Mittelosteuropas« gehen müssten – konkret auch der eigenen Regionalmachtambitionen Polens. Freilich äußert sich die Rzecz­pospolita skeptisch über die Erfolgschancen polnischer Bremsmanöver: Schließlich habe es die Regierung geschafft, sich sowohl mit der EU als auch mit der Bundesrepublik zu zerstreiten, so dass ihre »Überzeugungskraft« nur begrenzt sein werde.

Oder auch nicht. Sie formulieren es nicht ganz so unverblümt wie Polen, aber sowohl die EU-Spitze als auch insbesondere die Bundesregierung teilen die Marginalisierungsängste Polens angesichts möglicher Einigungen der Supermächte unter sich. Zwar hat auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock inzwischen zumindest ihren öffentlichen Äußerungen nach ihr Herz für »Dialog« und »Diplomatie« entdeckt. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass die Bundesrepublik in der gegenwärtigen Situation weder den USA noch insbesondere Russland irgend etwas Spezifisches zu bieten hat, was den zum Jahreswechsel vom scheidenden Vorsitzenden der Münchener »Sicherheitskonferenz«, Wolfgang Ischinger, gemachten Vorschlag einer »neuen Ostpolitik« mit Substanz unterlegen könnte.

Solange die BRD im Geleitzug der USA schwimmt, hat Russland keinen Anlass, separat mit Berlin zu verhandeln, zumal die bundesdeutsche Außenpolitik wenig zu etwas beigetragen hat, woran Russland tatsächlich gelegen wäre: die Ukraine zur Einhaltung des politischen Teils der Minsker Vereinbarungen zu veranlassen. Anders wäre es, wenn die Bundesregierung sich jetzt bereitfände, die Ampel für Nord ­Stream 2 entschlossen auf grün zu stellen. Das wäre für Russland ein Signal, dass Deutschland an einem zumindest kommerziell kooperativen Verhältnis interessiert und dass es zumindest hier zu selbständigem Handeln fähig ist. Aber es würde neuen Krach in der Berliner Koalition und mit den Pipelinegegnern in der EU bedeuten. Man muss sehen, ob Olaf Scholz »das Spiel die Kerze wert ist«.