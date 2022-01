Debatte um Impfstatus

Lindsey Wasson/REUTERS »Keine Impfung, kein Job, keine Wahl«: Boeing-Beschäftigte demonstrieren gegen die Impfpflicht im Konzern (Washington, 15.10.2021)

Die landesweite Pflicht für Beschäftigte von großen Unternehmen, sich gegen Covid-19 impfen beziehungsweise darauf testen zu lassen, sollte am 4. Januar in Kraft treten. Dann hatte ein Bundesgericht das sogenannte Vaccine ­Mandate per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. Am 17. Dezember wurde es vom sechsten US-Berufungsgericht in Cincinnati wiederbelebt. Nun könnte der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung fällen.

US-Präsident Joseph Biden hatte im vergangenen September einen Katalog von Maßnahmen erlassen, um große Teile der Bevölkerung, allen voran öffentliche Angestellte, zu einer Impfung zu verpflichten. Demnach mussten Firmen mit mehr als 100 Angestellten diese verpflichten, bis zum 4. Januar sich entweder impfen oder einmal wöchentlich testen zu lassen. Dies betrifft um die 84 Millionen Beschäftigte in den USA.

Bis Ende November sollten außerdem alle Angestellten öffentlicher Behörden vollständig geimpft sein. Für staatliche Gesundheitseinrichtungen galt diese Regelung bereits seit September, die zuvor von Joseph Biden durch Präsidentenverfügungen (executive orders) angeordnet wurde. Eine Impfpflicht im öffentlichen Dienst wurde landesweit gerichtlich blockiert. Die Impfpflicht für medizinisches Personal haben Gerichte in der Hälfte der Bundesstaaten blockiert. Für den 7. Januar hat nun der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) eine Sonderanhörung zu den Anfechtungen der Impfpflicht für Beschäftigte des Gesundheitswesens und andere Angestellte angekündigt.

Die staatlichen Maßnahmen unter der Ägide der US-Arbeitsschutzbehörde Occupational Safety and Health Administration wurden vor allem von verschiedenen Firmen, konservativen Interessengruppen, lokalen Gerichten und republikanischen Gouverneuren und Staatsanwälten angefochten. Zur Begründung wird auf liberale Überzeugungen verwiesen, die sich nicht mit einem Eingriff in die so verstandenen Freiheitsrechte der US-Bürger vereinbaren ließen. Außerdem wird argumentiert, die Behörde übersteige ihre Befugnisse, weil das Coronavirus ein allgemeines Gesundheitsrisiko darstelle und nicht nur Beschäftigte bei der Arbeit betreffe. Auch die Beschäftigten werden zur Begründung herangezogen. Sie kündigten lieber, als sich impfen zu lassen. Während Unternehmen wie United Airlines die Impfpflicht angewendet haben, um die Zahl der geimpften Angestellten zu erhöhen, setzten andere wie Boeing ihre Pläne aus. Zum Teil aufgrund von Gerichtsurteilen, die Regierungsmandate auf Eis legten, aber auch aufgrund des Widerstands der Arbeiter.

Derzeit existiert ein Flickenteppich von zum Teil widersprüchlichen gesetzlichen Entscheidungen, Erlassen und Verboten in den USA. Er ist geprägt von der föderalen Struktur der USA und den verschiedenen wirtschaftlichen Interessengruppen. Am Ende geht es auch um die legale Handlungskompetenz des Staates gegenüber Bundesstaaten, Firmen und Bürgern.

Zunächst hatten bis Mitte 2021 einige wenige Unternehmen und Geschäfte Impfnachweise von Kunden gefordert, schließlich zogen zahlreiche US-Bundesstaaten und Großstädte nach, Impfnachweise in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen obligatorisch zu machen. Dennoch ist die Zahl der Unternehmen, die von ihren Kunden und Angestellten eine Impfung verlangen, bis Mitte des Jahres sehr gering geblieben.

Etwa die Hälfte der US-Bundesstaaten haben eine Impfpflicht für Staatsbedienstete durchgesetzt, wobei in den öffentlichen und privaten Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern nur wenige Impfregeln zwingend sind. Mitte August haben dagegen 20 »republikanische« Staaten Gesetze und einmalige Verfügungen verabschiedet, die staatlichen Einrichtungen verbieten, Impfpässe oder Impfnachweise zu fordern. Einige »republikanische« Staaten verbieten sogar privaten Unternehmen den Nachweis des Impfstatus für Angestellte und Kunden. Dabei werden diese Verbote unterschiedlich gehandhabt – der Bundesstaat Florida etwa droht mit einer Strafe von 5.000 US-Dollar im Falle eines Verstoßes von Unternehmen.