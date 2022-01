Nachschlag: Zuviel Privates

WDR/unafilm GmbH/Elliott Kreyenberg »Tatort«-Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) hat in der Folge »Gier und Angst« vor allem mit Beziehungsstress zu kämpfen

Manch ein »Tatort« lässt einen ratlos zurück – so auch »Gier und Angst« aus Dortmund. Dabei ist der Plot gar nicht mal übel: Die Leiche des Vermögensverwalters Lembach führt die Kommissare mitten in einen Finanzskandal, bei dem ein Anlageberater mit Hilfe eines Schneeballsystems seine Kunden über den Tisch zieht. Das Schuldbekenntnis des Chefs der Partnerbank Roden klingt dann auch beinahe antikapitalistisch: »Die meisten Menschen halten uns Banker und Finanzmanager für Banditen. Die Gier regiert, sagen sie – und sie haben recht.«

Doch die Probleme der Ermittler Bönisch und Pawlak (beide haben Stress in ihren jeweiligen Beziehungen) drängen so stark in den Vordergrund, dass das eigentliche Thema – wer ist der Mörder, und was hat die Tat mit dem Profitsystem zu tun – nur am Rande erzählt wird.

Selbst die befreundete »Tatort«-Expertin ist da etwas unschlüssig: »Zu dieser Folge kann man nicht allzuviel Schlechtes sagen, außer, dass da viel zuviel Privates verwurstet wurde.« Kann man so stehen lassen. (rsch)