commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseus_and_Nausicaa.jpg/commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing#Material_in_the_public_domain Die Odyssee, sechster Gesang: »Also ging der Held in den Kreis schönlockiger Jungfraun / Sich zu mischen, so nackend er war« – »Odysseus und Nausicaa«, Gemälde von Pieter Lastman, Öl auf Holz, 1619

Der Deutschlandfunk ist 60 Jahre alt geworden. Das Programm ging am 1. Januar 1962 erstmals auf Sendung und kämpfte im Äther gegen die Existenz der DDR. Von dort funkte schon länger der Deutschlandsender, später Stimme der DDR, in Richtung Westen. Den Moment, als sich seine Aufgabe erfüllte, hat der DLF verpennt: Am 9. November 1989 brachten die Kölner die ganze Nacht hindurch Musikkonserven und meldeten das große Tohuwabohu nur in den Nachrichten. Sie wurden abgerüstet und durften weitermachen. Stimme der DDR wurde erst mit Radio DDR II und später mit dem RIAS und dem DLF fusioniert, die Mitarbeiter mussten fast alle gehen. Der so plattgemachte Deutschlandsender war übrigens das erste Radioprogramm der Nation, seine Geburtsstunde schlug am 7. Januar 1926.

Beim Bayerischen Rundfunk gibt es eine neue Regelung fürs Gendern beziehungsweise »die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprache«. Nach Zank im Rundfunkrat über die konservative Praxis beim BR hat die neue Intendantin, Katja Wildermuth, fast ein Jahr lang gegrübelt und jetzt entschieden, die Sternchenfrage an die »Programmverantwortlichen« zu delegieren. Ab sofort werden also die Sesselfurzer den Kollegen an der Stanze vorschreiben, wie sie zu reden haben. Das Programm an den nächsten sieben Tagen:

Musikalität ist dem Menschen angeboren, sagen Wissenschaftler, die sich in »Auf der Suche nach dem Ursprung der Musik« in der heutigen Ausgabe der »Musikszene« darüber streiten, warum uns die Evolution mit dieser Gabe ausgestattet hat (22.05 Uhr, DLF). Im Mittelalter wurden zu Jahresbeginn derbe Narrenfeste gefeiert, bei denen die Gewaltigen symbolisch vom Stuhl gestoßen und die Niederen erhöht wurden – während die Pfaffen dazu Eselsschreie ausstoßen mussten: »Festum fatorum – das Narrenfest, das Daniel-Spiel und die Eselsmesse« (Mi., 19.30 Uhr, Ö 1). Über die Rolle der Kirchen bei der Ausplünderung der Welt berichtet die Bayern-2-Radiorevue am Dreikönigstag in »Missionare, Kolonialismus und die Frage der Restitution« (Do., 11.05 und 18.05 Uhr). Diese Woche im ARD-Radiofeature: »Sterben nach Plan«, eine Dokumentation über den assistierten Suizid (Fr., 15.05 Uhr, SWR 2 / Sa., 9.05 Uhr, SR 2 / Sa., 18 Uhr und Montag, 21 Uhr, Bremen 2 / So., 18 Uhr, HR 2 / So., 20.04 Uhr, WDR 5 / So., 21.05 Uhr, Bayern 2). Am Silvesterabend gab es in Freiburg eine »Countertenor-Gala« mit dem dortigen Barockorchester, den Mitschnitt bringt das »SWR-2-Abendkonzert« (Fr., 20.05 Uhr). Die New Yorker Met hat 2020 mit »Fire Shut Up in My ­Bones« von Terence Blanchard erstmals eine Oper eines schwarzen Komponisten ins Programm aufgenommen. SR 2 sendet am Samstag abend einen Mitschnitt aus dem Oktober (20.04 Uhr). Zur selben Zeit im DLF ein Hörspielklassiker: »Der sechste Gesang« von Ernst Schnabel, eine 1955 von SWR und NWDR produzierte moderne Aneignung von Homers Odyssee (Sa., 20.05 Uhr). Danach könnten wir uns die Nacht mit »Sodom und Gomorrha« vertreiben. »SWR-2-Ohne-Limit« bringt von elf Uhr abends bis morgens um fünf ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust mit Musik vom Ensemble Modern (SWR/DLF 2018, Sa., 23.03 Uhr). Der fast achtzigjährige André wundert sich in Florian Zellers Hörspiel »Vater«, dass seine Tochter so oft vorbeikommt – oder sind es zwei Töchter? Zu erleben in einem »Hörspiel«, das aus der Perspektive des Betroffenen von einer Alzheimer-Erkrankung erzählt (So., 15.05 und Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2). Und: HR 2 präsentiert am späten Sonntag abend die erste deutsche Hörspielfassung von Françoise Sagans »Bonjour Tristesse« (Ursendung, HR/DAV 2022, 22.05 Uhr).