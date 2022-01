Meisterin der Puppen

Die Theaterwissenschaftlerin Kathi Loch wird neue Direktorin des Museums für Sächsische Volkskunst und der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Sie trete ihr Amt ab sofort an, teilten die SKD am Montag in Dresden mit. Sie folgt auf Igor Jenzen, der im Dezember in den Ruhestand gegangen ist. (dpa/jW)