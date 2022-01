Schwitzen auf dem Traumschiff

StudioCanal/dpa Heiße Schokolade auch im Tropenanzug: Peter Ustinov als Hercule Poirot, die belgische Sphinx

Sicherheit, Zuverlässigkeit: Der Brite John Guillermin war im Betrieb als Regisseur für robuste Langeweile bekannt. Er drehte Markenprodukte wie eine Neuverfilmung von »King Kong« (1976) und das Sequel »Shaft in Afrika« (1973) mit dem Blaxploitation-Gott Richard Roundtree alias John Shaft. Guillermin war genau der richtige Mann, um den Nachfolger des bis dato erfolgreichsten britischen Films aller Zeiten, »Mord im Orient-Express« (1974), für die EMI- Studios in den sicheren Hafen zu fahren. An Stars sollte es für die Agatha-Christie-Adaption nicht mangeln: Peter Ustinov, Bette Davis, Mia Farrow, Jane Birkin, Angela Lansbury, Maggie Smith, David Niven und George Kennedy. Die alte und die damals junge Riege der ganz Großen ließen die Produzenten nach Luxor karren für »Tod auf dem Nil«.

Alles an diesem illustren Reigen um Mord und Intrige schreit teuer, teuer, teuer. Aufwändige Kostüme wurden Oscar-prämiert, die Originalschauplätze sind royal in schönstem Technicolor in Szene gesetzt, die feinen Herrschaften werden in Samt und Seide von einem debilen, aber durchtriebenen Inder bespaßt. So macht die koloniale Herrschaft Freude, auch wenn die ägyptische Landjugend schon mal vom Ufer aus die Ärsche reckt – an dieser Stelle wird der Film folglich unfreiwillig dokumentarisch. Peter Ustinov alias Hercule Poirots Make-Up sitzt bei 50 Grad in der ägyptischen Mittagssonne. Er trinkt heiße Schokolade im Tropenanzug, er ist Belgier. Auf einmal stören ein Schuss und dann ein Mord die Nilabfahrt. Die stinkreiche Erbin ist tot, und jeder hat ein Motiv – »Whodunnit?«

Alle Alternativen zum Tathergang werden im Film rekonstruiert, jede mögliche Perspektive der Erzählung inszeniert. Filmspezis denken vielleicht an Akira Kurosawas »Rashomon«. Selbstverständlich sind die restlichen Akteure auf der »Karnak«, so der Name des Dampfers, nicht weniger kauzig als Poirot. Angela Lansbury mimt eine höchst neurotische Schmonzettenschriftstellerin mit Ermittlerinnenqualitäten, denn Mord ist ihr Hobby. Jane Birkin mit dem bezauberndsten Überbiss der 70er, haucht als gieriges Zimmermädchen den letzten Atem ein. Bette Davis als Grand Dame stellt ihre viel besungenen eiskalten Augen aus. Die bekannten Gimmicks und Trademarks der genannten Persönlichkeiten werden von Regisseur Guillermin so zur Geltung gebracht, wie der Zuschauer es für sein Eintrittsgeld erwartet. Sicherheit, Zuverlässigkeit.

Schon seit November 2019 ist das Remake von »Tod auf dem Nil« für die Leinwände angekündigt. Der Pandemiezirkus verschob den Kinostart zuerst auf Dezember 2020, nach aktuellem Stand ist der 11. Februar 2022 Datum der Deutschlandpremiere. Regisseur Kenneth Branagh fabrizierte auch den recht mittelmäßigen 2017er »Orient-Express«. Hercule Poirot wird erneut von Branagh selbst gespielt, seine Darstellung wirkt deutlich weniger pfundig als die von Ustinov, der aus dem strengen Ermittler eher einen Bullen von Tölz gemacht hatte.

Dass der alte Schinken von 1978 am Dienstag noch einmal und für genau diesen einen Tag ins Kino kommt, darf also als Promotionsmaßnahme betrachtet werden. Nichtsdestotrotz sollte, wer gerne Entertainmentelefanten in schmucken Fummeln begafft, ruhig ins Kino gehen. »Tod auf dem Nil« ist bestimmt kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber ein verblüffendes Beispiel dafür, wie großartige Schauspieler einen auf Sicherheit und Zuverlässigkeit getrimmten Blockbuster ab und zu doch unterhaltsamer werden lassen als sein mediokres Gerüst es zuzulassen scheint. 140 Minuten heiteres Rätselraten.