Gegen Barzahlung

Der Verkauf der Filmproduktionsstätte Studio Babelsberg in Potsdam an TPG Real Estate Partners (TREP) ist abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Studio soll Teil der Plattform Cinespace Studios werden, dabei aber eine eigenständige Marke bleiben. TREP erwirbt ein Anteilspaket vom Hauptanteilseigner Filmbetriebe Berlin Brandenburg GmbH (FBB), nachdem eine Übernahme der Mehrheit der Aktien an Studio Babelsberg gegen eine Barzahlung von 4,10 Euro je Aktie öffentlich angeboten worden war. Studio Babelsberg wurde 1912 gegründet und ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelierfilmstudio der Welt. Seit 2005 ist Studio Babelsberg eine Aktiengesellschaft. (dpa/jW)