Vier Jahrzehnte Sozialpolitik

Christian-Ditsch.de Großdemonstration gegen die Hartz-Gesetze in Berlin (2.10.2004)

Sozialpolitik ist mehr als Sozialversicherungen und Sozialhilfe. Sie betrifft auch Arbeitsbeziehungen, Qualifikation, Gesundheit und Tarifpolitik. Dieses breite Verständnis ist Ausgangspunkt des Handbuchs »Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland«, das Gerhard Bäcker, Gerhard Naegele und Reinhard Bispinck vor einiger Zeit in einer sechsten, vollständig überarbeiten und erweiterten Auflage vorgelegt haben. Die Autoren – die ihre wissenschaftliche Laufbahn am Sozialpolitischen Seminar der Universität Köln begonnen und sich dann in verschiedene Richtungen spezialisiert haben – arbeiten seit Erscheinen der ersten Auflage 1980 an der Weiterentwicklung und Aktualisierung des Standardwerks. In diesen 40 Jahren ist viel geschehen. »Besonders einschneidend waren die Jahre seit der Jahrtausendwende, die von neoliberalem Denken geprägt waren«, stellen die Sozialwissenschaftler im Vorwort fest. Vor allem unter der ersten SPD-Grünen-Regierung vollzog sich bis 2005 ein »Paradigmenwechsel«, der bis heute fortwirkt – Stichworte »Hartz IV« und »Riester-Rente«.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 habe der deutsche Sozialstaat wieder an allgemeiner Wertschätzung gewonnen. Seitdem lässt sich laut Bäcker, Naegele und Bispinck ein gewisser sozialer Fortschritt beobachten, was unter anderem auf die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns anspielt. Zugleich relativieren sie: »Allerdings ist trotz der vielfältigen Schutz- und Verteilungsmaßnahmen der Sozialpolitik nicht zu übersehen, dass die gesellschaftliche Ungleichheit zugenommen hat.« Trotz der weitgehend positiven wirtschaftlichen Entwicklung habe sich die Kluft in der Einkommens- und Vermögensverteilung in den vergangenen Jahren weiter vergrößert, das Armutsrisiko sei für viele gestiegen. Ersten Studien zufolge hat sich diese Entwicklung im Zuge der Coronakrise noch verschärft, was in dem Handbuch allerdings keine Berücksichtigung mehr finden konnte.

Nach einführenden Abschnitten zu den Grundlagen des Sozialstaats ist es in folgende, in sich geschlossene Kapitel gegliedert: Einkommen, Arbeitsbeziehungen, Arbeit und Arbeitsmarkt, Qualifikation, Arbeit und Gesundheit, Gesundheit und Gesundheitssystem, Pflegebedürftigkeit und Pflege, Familie und Kinder, Alter sowie Soziale Dienste. Zum Einstieg in die jeweiligen Themenfelder werden zunächst Problemlagen aufgezeigt. Denn Ausgangspunkte sind für die Autoren nicht die Institutionen und Finanzierungsmechanismen, sondern »die vielfältigen und sich verändernden sozialen Risiken und die daraus erwachsenden sozialen Probleme, von denen die Menschen betroffen sein können und die erst den Anlass für sozialpolitische Aktivitäten bieten«.

Die im Anschluss an die Kapitel ausgeführten Reformbedarfe zeigen denn auch allesamt in Richtung einer Ausweitung sozialer Sicherung und Teilhabe. Doch auch die Begrenztheit sozialpolitischer Maßnahmen wird nicht geleugnet.

Das Handbuch erscheint mit knapp 1.200 Seiten in zwei Bänden als schwere Kost. Doch es ist keineswegs nur für die Wissenschaftsszene brauchbar. Vielmehr gelingt es den Autoren, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Betriebliche Interessenvertreter, Gewerkschafter und sozialpolitisch Engagierte können das Handbuch als Einführungs- und Nachschlagewerk nutzen. Dabei sind auch die vielen Tabellen und Grafiken hilfreich. Mittels QR-Codes gelangt man auf eine Website, auf der die Daten laufend aktualisiert werden – eine sehr nützliche Verschränkung analoger und digitaler Medien.