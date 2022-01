imago/ZUMA Press

Falsches Bild

Zu jW vom 15.12.: »Schwarz-weiß-Baerbock«

Deutschland und ein großer Teil der (westlichen) Welt halten die USA immer noch für einen Garanten der Freiheit, als den sie sich seit dem Zweiten Weltkrieg ohne Unterlass präsentieren. In Wirklichkeit gefährden sie den Weltfrieden durch ständige völkerrechtswidrige Angriffskriege mit Millionen ziviler Opfer – oft unter Beteiligung der Deutschen und anderer »Partner« in der NATO, einer inzwischen kriminellen Vereinigung im Auftrag des Turbokapitalismus –, durch 800 Militärbasen weltweit und einseitige Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen. Derzeit drängt die NATO unter Federführung von USA, Annalena Baerbock und Konsorten zu einem Krieg gegen den »Erzfeind« Russland: Über einer Billion US-Dollar pro Jahr – davon 780 Milliarden allein vom Gelddrucker USA – an Rüstungsausgaben der »westlichen Wertegemeinschaft« (welch ein beispielloser Hohn!) stehen russische Militärausgaben von 60 Milliarden gegenüber. Auch die neue deutsche Katastrophenregierung nimmt diese Tatsache nicht zur Kenntnis und wird ihren finanziellen Anteil für die Kriegstreiberallianz brav aufstocken. Von Fridays for Future und Transatlantikern in Amt und Würden gehievt, stellen die Grünen mit »Young leader« Baerbock nun die Kriegsministerin im Mäntelchen der Chefin des Außenamtes. Ganz im Sinne der USA, die ihre Finger wieder mal geschickt im Spiel haben. Die Einkesselung Russlands (das seinerseits 20 Militärbasen ausschließlich in den ehemaligen Sowjetrepubliken unterhält) soll mit der geplanten Aufnahme der Ukraine in die NATO der letzte Schritt vor einem Krieg gegen das Land sein, das durch die Aggression des Hitler-Regimes am meisten geschädigt wurde: 27 Millionen russischer Todesopfer wird alljährlich am 9. Mai gedacht – auch in Berlin. Wie geschichtsvergessen darf eine deutsche Regierung eigentlich sein? Und wann werden Fridays for Future endlich begreifen, dass die drohende nukleare Katastrophe viel dringender anzuklagen und abzuwenden ist als die durch die Klimaveränderung?

Peter Richartz, per E-Mail

Bessere Idee

Zu jW vom 28.12.: »Cliffhanger Nord ­Stream 2«

Dass mit den Gaslieferungen durch die Ukraine nach Europa eine »Alimentation der Ukraine durch Russland« verbunden sei, ist aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit. Dass die Ukraine alimentiert werden soll, mag stimmen. Sie soll doch gewiss in die Lage versetzt werden, US-amerikanische Waffen kaufen zu können. Die Transitgebühren werden aber letzten Endes vom europäischen und insbesondere vom deutschen Verbraucher gezahlt werden müssen, denn Russland muss sie bei der Kalkulation des Verkaufspreises berücksichtigen. Wenn damit der deutsche Leistungsbilanzüberschuss reduziert wird, dürfte das ebenfalls im US-amerikanischen Interesse liegen. Noch »besser« wird es, wenn Russland von SWIFT ausgeschlossen wird. Dann gibt’s weder über Nord Stream 2 noch über Nord Stream 1 Gas aus Russland, sondern nur noch über die ukrainische Gasleitung, und die Ukraine wird dann gehörig die Transitgebühren bzw. Weiterverkaufspreise nach oben schrauben können. Deutschland sollte sich nicht nötigen lassen, derart die Kiewer Aufrüstung für die angestrebte militärische »Lösung« des Konflikts um den Donbass, die Krim und mit Russland zu finanzieren. Ich hätte jedenfalls eine bessere Idee, wie das Geld aus den deutschen Leistungsbilanzüberschüssen verwendet werden könnte: Löhne rauf! Das kurbelt gleichzeitig den Inlandskonsum an und entschärft die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der Euro-Zone.

Ulf Gerkan, Hannover

Kritik von links

Zu jW vom 16.12.: »Sozialismus der Unschuld«

Dem Dank für diese schöne Zusammenfassung eines überaus interessanten Lebensweges eines überaus interessanten Menschen schließe ich mich gern an. Aber Stefan Heym für naiv und blauäugig zu halten, für einen, der sich mit Machtfragen nicht auskannte, das halte ich doch für gewagt. Im Gegenteil strotzen seine Werke nur so von hintergründigen, komplex verschachtelten Wendungen, Denkanregungen, die ich getrost durchaus als »wunderbar hinterfo…ig« charakterisieren möchte, und seinem Intellekt möchte ich jede Naivität absprechen. Ohne es beweisen zu können oder je die Chance gehabt zu haben, es im Gespräch mit ihm zu ergründen, möchte ich ihm auch dabei die Suche und das Streben nach einer ganz bestimmten geistigen Wirkung beim Leser unterstellen. Ganz sicher war er einer von denen, auf die das Sprichwort »Die Beulen am Helm stammen nicht alle vom Klassenfeind« treffend anzuwenden ist. Was ihm von den Kritisierten vorgeworfen wurde, dass er bestimmte Vorgänge in der DDR von links kritisierte, ist ja nun genau kein Ausweis von Antikommunismus, und das von ihm Kritisierte (und anderes) hat ja dann auch zu dem von ihm nicht gewünschten Untergang der DDR geführt.

Peter Schmidt, Berlin

Maske fallengelassen

Zu jW vom 29.12.: »Elefanten im Minenfeld«

Kaum ist die SPD an der Regierung, schon zündelt sie im Bündnis mit den Grünen wieder. Was so verbrecherisch unter ihrer Verantwortung in Jugoslawien begann, setzt sie nun unmittelbar an der Grenze zu Russland fort. Sie lässt damit die (…) Maske fallen und will mit Steuergeldern die Bundeswehr endgültig auf fremdem Boden stationieren. Sie engagiert sich mit Soldaten in einem Land, das mit Hilfswilligen die faschistische Wehrmacht und SS bei deren Verbrechen aktiv unterstützte und deren Kollaborateure heute dafür öffentliche Ehrungen erfahren. Diese Bundesregierung wird wohl keine Gelegenheit auslassen, um sich auch mit militärischen Mitteln gegen Russland in Stellung zu bringen. Damit tritt sie das elementare Menschenrecht auf Frieden für alle mit Füßen. Ihre hochtrabenden Worte über die Bewahrung und Pflege friedfertiger Beziehungen tritt sie in die Tonne zugunsten imperialer Interessendurchsetzung. Die EU als »Friedensnobelpreisträger« und die NATO entpuppen sich als das, was sie schon immer waren – permanente Kriegstreiber. Der Kampf gegen diese Institutionen bürgerlicher Macht muss deshalb die dringendste Aufgabe linker Politik bleiben.

Raimon Brete, Chemnitz