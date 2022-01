Brokdorf: AKW-Gegner feiern Abschaltung des Meilers

ausgestrahlt/Kina Becker Projektion auf den abgeschalteten Meiler

Anlässlich der Abschaltung des AKW Brokdorf in Schleswig-Holstein verbreitete die Antiatominitiative »Ausgestrahlt« am Wochenende eine Pressemitteilung:

Atomkraftgegner*innen haben in der Nacht auf den 31. Dezember 2021 mit einer Projektionsaktion auf die Reaktorkuppel ihrer Freude über das Aus des AKW Brokdorf Ausdruck verliehen. Auf dem Kraftwerk war in großen Lettern abwechselnd zu lesen: »Dat Ding is ut!«, »Gemeinsam gewonnen«, »Schluss! Endlich!«

Dazu erklärt Jochen Stay, Sprecher der Antiatomorganisation »Ausgestrahlt«: »Hunderttausende haben über Jahrzehnte gegen den Bau und Betrieb des AKW Brokdorf demonstriert. Der kleine Ort an der Unterelbe wurde zu einem Symbol für die Auseinandersetzung um die Atomenergie in Deutschland. Mit dem heutigen Tag endet endlich der Betrieb des Reaktors. Uns erfüllt das mit Genugtuung und Freude. Der Einsatz hat sich gelohnt. Der Erfolg gehört allen, die sich für dieses Ziel gemeinsam engagiert haben, ob bei den Großdemonstrationen in den 1970er und 1980er Jahren, ob bei Blockadeaktionen wie in den 1980er, 1990er und zehner Jahren, ob bei der 120 Kilometer langen Menschenkette 2010, den monatlichen Mahnwachen oder den unzähligen anderen großen und kleinen Aktionen. (…)

Wir sind besorgt über das ungelöste Atommüllproblem. In Brokdorf werden möglicherweise noch über dieses Jahrhundert hinaus hochradioaktive Abfälle lagern, in Behältern, die nur für 40 Jahre zugelassen sind.

Wir sind erfreut, dass durch die Perspektive eines Atomausstiegs die Entwicklung und der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland so vorangetrieben wurde, dass nun auch ein schneller Kohleausstieg möglich wird. Allerdings könnten wir bei der Energiewende sogar noch deutlich weiter sein, wenn die letzten Bundesregierungen den Ausbau von Wind- und Solarenergie nicht ausgebremst hätten. Wäre Brokdorf früher vom Netz gegangen, hätte der Zubau von Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren nicht wegen fehlender Netzkapazitäten reduziert werden müssen. Diejenigen, die jetzt behaupten, man hätte zuerst aus der Kohle aussteigen sollen, sind meist die gleichen, die in der Vergangenheit gegen die Forderungen aus der Umweltbewegung mit allen Kräften einen Kohleausstieg verhindert haben.«

Die EU-Kommission hatte in der Neujahrsnacht einen Verordnungsentwurf zur Einstufung von Atomkraft und Gas an die Mitgliedstaaten geschickt, der beide Energieträger als »förderungswürdig« charakterisiert. Andrej Hunko, Europaexperte der Fraktion Die Linke im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der EU, kommentierte den Vorstoß am Sonntag:

Deutschland sollte den Klageweg Österreichs gegen die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig und klimafreundlich unterstützen. Eine einfache Nichtzustimmung im EU-Rat reicht nicht und würde den Kommissionsvorschlag de facto durchwinken, weil dort eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist, die aktuell nicht erreichbar ist. (…) (D)iese Einstufung der Atomenergie ist skandalös. Die Förderung der Atomenergie ist rückwärtsgewandt, gefährlich und bürdet zukünftigen Generationen die Abfälle auf. Dieser Kommissionsvorschlag muss gestoppt werden. Das EU-Parlament kann dies mit einfacher Mehrheit ablehnen, die Bundesregierung sollte jedoch die österreichischen Klagebestrebungen mit aller Kraft unterstützen.