Bedingter Vorsatz

Gleb Garanich/REUTERS Wolodimir Selenskij (vorn) mit ukrainischen Soldaten in einem Schützengraben im Donbass (7.8.2020)

Es gibt inzwischen eine Reihe von Analysen militärischer Fachleute aus NATO-Ländern, wie ein eventueller russisch-ukrainischer Krieg ablaufen könnte. Im Kern ergibt sich aus den meisten von ihnen, dass es rein militärisch zwei bis drei Wochen brauchen würde, bis Russland zumindest die Osthälfte der Ukraine bis zum Dnipro einschließlich der Hauptstadt Kiew und eines etwa 100 Kilometer tiefen Sicherheitsstreifens westlich des Flusses erobert haben würde. Entscheidend wäre die russische Überlegenheit in der Luft und bei der radioelektronischen Kampfführung. Der kollektive Westen hätte dem zumindest kurzfristig wenig entgegenzusetzen. Denn für Kiew sterben möchte dort niemand.

Freilich: Was hätte Russland damit gewonnen? Eine zerstörte Landeshälfte, die es auf eigene Kosten wieder aufbauen müsste, und, wie von US-Präsident Joseph Biden angedroht: eine beschleunigte Aufrüstung der Restukraine und deren garantierte Aufnahme in die NATO. Ob US-Marschflugkörper aus der Region Winniza oder der Gegend um Charkiw nach Moskau starten, macht ein paar Minuten Flugzeit aus, aber keinen qualitativen Unterschied. Das alles spricht dagegen, dass das militärische Szenario eintritt. Russlands Ziel hat Putin gegenüber Biden nochmals deutlich gemacht: Sicherheitsrisiken von seiner nächsten Umgebung auszuschließen. Es ist das Kuba-Szenario von 1962 mit umgekehrten Vorzeichen.

Heißt das, dass alles nochmals »gut ausgeht«? Zwei Unsicherheitsfaktoren bleiben. Der erste ist die Ukraine selbst. Ihre Führungsschicht weiß, dass sie durch eine eventuelle Entspannung nur zu verlieren hat: an politischer Bedeutung, Waffenlieferungen und Finanzspritzen. Expräsident Petro Poroschenko fordert ausdrücklich präventive Sanktionen gegen Russland, also die Eröffnung des Wirtschaftskrieges vor dem herbeiimaginierten militärischen – oder um diesen zu provozieren? Wolodimir Selenskij erklärte in seiner Neujahrsansprache, er wisse, dass der Westen die Probleme der Ukraine nicht an ihrer Stelle lösen und »unser Land zurückholen« werde. Dazu seine Aussage, »dass unsere Soldaten im neuen Jahr Selfies in Donezk und Sewastopol machen werden«. Ist das nur Lyrik eines Politschauspielers? Weiß man es wirklich, wozu eine Führung in der Lage ist, der die Felle davonzuschwimmen drohen? Oppositionspolitiker unter Arrest zu stellen und kritische Fernsehsender zu schließen, das ist Selenskijs Sprache nach innen.

Der andere Risikofaktor sitzt in Brüssel: Die EU ist über diese Entwicklung nicht glücklich und hat das Kiew auch deutlich gemacht. Aber die Logik der Expansion, die sie mit ihrer »Östlichen Partnerschaft« eröffnet hat, wäre nur um den Preis des Gesichtsverlusts außer Kraft zu setzen. Den aber fürchten Politiker mehr als Ereignisse, die sie notfalls dem Gegner zur Last legen können. Das ist keine »Schlafwandelei« (Christopher Clark), sondern nennt sich bedingter Vorsatz: es drauf ankommen zu lassen.