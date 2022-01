Taube Ohren

Roberto Pfeil/dpa Polizisten begleiten eine Demo gegen das neue NRW-Versammlungsgesetz (Düsseldorf, 28.8.2021)

Für Verteidiger von Grund- und Freiheitsrechten und Gegner der weiter voranschreitenden Militarisierung der Polizei war auch das vergangene kein gutes Jahr. Erst im Dezember wurde in Nordrhein-Westfalen ein neues repressives Versammlungsgesetz durch die dortige Landesregierung von CDU und FDP durchgesetzt. Obwohl es in den Monaten zuvor mehrfach zu vergleichsweise großen Protestaktionen gegen die repressive Verschärfung des Versammlungsgesetzes gekommen war, passierte der Entwurf aus dem Hause von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) den Düsseldorfer Landtag. Danach kündigte das Bündnis »Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten!« an, eine Verfassungsbeschwerde zu prüfen und »mit allen demokratischen Mitteln Widerstand gegen dieses Gesetz« leisten zu wollen.

Theoretische Chancen, dass es am Ende zumindest wieder entschärft werden könnte, gibt es durchaus. So votierten SPD und Bündnis 90/Die Grünen, denen aktuell von den Demoskopen eine Mehrheit bei der Landtagswahl im Mai vorausgesagt wird, gegen das Gesetz – was sie freilich nicht bindet, sollten sie in einigen Monaten die Regierung stellen. Auch die Gewerkschaften sowie Bürgerrechtsorganisationen, Fußballfans und Gruppen aus der Klima-, Antifa- und Friedensbewegung lehnen es ab. Sollte es diesem Bündnis tatsächlich gelingen, den politischen Druck im Landtagswahlkampf aufrechtzuerhalten, ist nicht ausgeschlossen, das Gesetz, das ein deutliches Mehr an Überwachung und Gängelung von Demonstrationsteilnehmern vorsieht, zumindest zu entschärfen – das wäre wenigstens ein kleiner Sieg nach einer schweren Niederlage.

In Mecklenburg-Vorpommern versuchte das Bündnis »SOGenannte Sicherheit – Nein zum SOG M-V!«, das sich seit über zwei Jahren gegen die im Juli 2020 beschlossene Verschärfung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes einsetzt, Ende Oktober Einfluss auf die in Bildung begriffene neue Landesregierung von SPD und Die Linke zu nehmen, und warb für schnellstmögliche Nachbesserungen »des verschärften SOG MV hin zur Verfassungskonformität«. Schließlich beschränke das aktuelle Gesetz Bürgerinnen und Bürger »in ihren Rechten auf Unverletzlichkeit der Wohnung, informationelle Selbstbestimmung, das Grundrecht auf digitale Intimsphäre und das Fernmeldegeheimnis«.

Sie stießen jedoch auch bei der Linkspartei auf taube Ohren, die das Gesetz erst 2024 evaluieren will. Damit stützt die Partei einmal mehr den längst gefestigten Eindruck, sich immer nur dann gegen repressive Polizei- und Versammlungsgesetze zu positionieren, wenn sie selbst nicht an der jeweiligen Landesregierung beteiligt ist. In Brandenburg trug die dortige Landtagsfraktion 2019 das neue Polizeigesetz mit und deckte selbst die von Datenschützern für rechtswidrig bewertete flächendeckende Erfassung von Pkw-Kennzeichen auf den Autobahnen des Landes.

Einher gingen die Gesetzesverschärfungen im Bereich des Polizei- und Versammlungsrechts mit einer Aufrüstungsoffensive bei den polizeilichen Einsatzmitteln. Das Bundesinnenministerium orderte das für Kriegsgebiete und Unruheregionen vorgesehene Einsatzfahrzeug »Survivor R« bei Rheinmetall. Insgesamt dieser gepanzerten Fahrzeuge sollen 2023 an die Länderpolizeien und zehn an die Bundespolizei geliefert werden. Im von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke regierten Berlin stehen diese Bürgerkriegsfahrzeuge bereits seit Jahren in der Garage.

Neben dem Erwerb von Kriegsgerät zum Einsatz im Innern werden mittlerweile in der Mehrheit der Bundesländer Elektroschockpistolen, sogenannte Taser, eingesetzt, um »Verdächtige« mittels Stromstößen bewegungsunfähig zu machen. Auch der ausufernde Einsatz von Pfefferspray gehört nach wie vor zum polizeilichen Arsenal, obwohl mittlerweile als gemeinhin akzeptiert gilt, dass sowohl Taser als auch Pfefferspray eine potentiell lebensbedrohliche Gefahr für Menschen mit Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie für Personen darstellt, die auf die Einnahme von Psychopharmaka angewiesen sind oder Drogen konsumieren. Eben aus diesem Grund lehnen Bürgerrechtsorganisationen diese Mittel ab. Das ficht die etablierte Politik jedoch nicht an. Sie weigert sich bis heute, auch nur die Todesfälle, die möglicherweise im Zusammenhang mit derlei polizeilichem Handeln stehen, statistisch zu erfassen.

Dabei kam es auch 2021 zu einer Reihe von Todesfällen, bei denen seitens der Beamten zuvor teils Taser oder Pfefferspray eingesetzt worden waren, oder bei denen die Betroffenen zuvor Medikamente, Drogen und Alkohol konsumiert hatten und dann in Gewahrsam kollabierten. Im November verstarb ein 25jähriger im Polizeigewahrsam in Wuppertal. Einen Monat darauf kam ein 19jähriger Mann im Polizeigewahrsam in Köln ums Leben. Ein 24jähriger wurde ebenfalls im Dezember bei seiner Einlieferung in Düsseldorf bewusstlos und verstarb kurze Zeit darauf im Krankenhaus. Bereits im Oktober war ein 53jähriger Mann in Neustadt (Rheinland-Pfalz) verstorben, nachdem die Polizei Pfefferspray und Taser gegen ihn eingesetzt hatte. Auch im niedersächsischen Garbsen kam im Oktober ein 39jähriger, der mit einem Taser beschossen worden war, ums Leben.