Moskau warnt vor weiterer Eskalation

Mikhail Metzel/Sputnik/Pool via REUTERS Russlands Präsident Wladimir Putin im Gespräch mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen (Sotschi, 7.12.2021)

Die USA haben nach Aussage ihres Präsidenten Joseph Biden nicht die Absicht, in der Ukraine gegen Russland gerichtete Angriffswaffen zu stationieren. Bidens Äußerung fiel nach russischen Angaben in einem knapp einstündigen Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am späten Donnerstag abend. Weiter habe Biden gegenüber Putin auch von der Notwendigkeit gesprochen, einen Atomkrieg zu vermeiden, weil ihn »keine Seite gewinnen« könne.

Trotzdem war das Gespräch nicht nur ein Austausch von Höflichkeiten und staatsmännischen Redensarten. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, sagte, beide Präsidenten hätten sich darauf geeinigt, dass es Gebiete gebe, auf denen sie zu wesentlichen Fortschritten kommen könnten, aber auch solche, wo eine Einigung wahrscheinlich nicht möglich sein werde. Während die US-Seite Russland abermals mit schwerwiegenden Sanktionen für den Fall eines militärischen Angriffs auf die Ukraine drohte, warnte Putin die USA vor einer solchen Entscheidung. Sie wäre, so berichtete sein außenpolitischer Berater Juri Uschakow anschließend, gleichbedeutend mit dem völligen Abbruch der russisch-amerikanischen Beziehungen. Putin nahm nach Angaben Uschakows in dem Gespräch gegenüber Biden in Anspruch, genau so zu handeln, wie es die USA im Fall einer Bedrohung an ihrer Grenze auch tun würden. In Kiew nahmen Medien zur Kenntnis, dass die US-Präsidentensprecherin Psaki von »Unterstützung für die Bestrebungen der Ukraine, sich zu verteidigen«, sprach, und zogen daraus den Schluss, dass die USA nicht direkt an der Seite der Ukraine kämpfen würden. Direkte Verhandlungen über das russische Paket mit Forderungen nach Sicherheitsgarantien sollen am 10. Januar in Genf stattfinden, anschließend auch Gespräche mit NATO und OSZE.

In mehreren europäischen Hauptstädten wurde mit Missvergnügen registriert, dass die Europäische Union als Teilnehmer an den strategischen Verhandlungen nicht vorgesehen ist. Der aus dem Amt scheidende Vorsitzende der Münchener »Sicherheitskonferenz«, Wolfgang Ischinger, forderte die Begründung einer neuen deutschen Ostpolitik, jedoch ohne irgendwelche substantiellen Zugeständnisse an Russland anzudeuten. Vielmehr schrieb er in einem Gastbeitrag für die Neujahrsausgabe der Süddeutschen Zeitung, Russland sei mit der erfolgten Osterweiterung der NATO doch nicht schlecht bedient: Schließlich könne es weiterhin »inmitten von NATO und EU« im Gebiet Kaliningrad Iskander-Raketen stationieren, die »innerhalb von Minuten Berlin in Schutt und Asche legen« könnten. Abgesehen davon, dass die letztere Aussage sachlich nicht stimmt (die Iskander-Raketen reichen nur bis an die Westgrenze Polens): Dass die russische Präsenz in Kaliningrad das Ergebnis der letzten »Osterweiterung« des damaligen Großdeutschen Reiches ist und die Stationierung der »Iskander« die Antwort auf den Bau von US-Raketenabwehrstellungen in Polen, erwähnte Ischinger nicht.