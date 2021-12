Unsichtbare Wunden

Seit Mitte 2018 ist die Route über Bosnien und Herzegowina zu einer der am meisten genutzten Migrationsrouten auf dem westlichen Balkan geworden. Mehr als 80.000 Ankünfte wurden in dem Land im Zeitraum von Januar 2018 bis August 2021 von den Behörden registriert. Transitkorridore von Bulgarien, Nordmazedonien und Serbien sowie durch Albanien und Montenegro, treffen in Bosnien und Herzegowina zusammen, wo der Personenverkehr

durch das Eingreifen der kroatischen Grenzpolizei drastisch unterbrochen wird.

Einem Bericht der Organisation »Médecins du Monde« zufolge hat die prekäre Lage, in der

sich die Menschen auf der Flucht befinden, sichtbare Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Dies äußert sich in verstärkten Angstzuständen und Symptomen von Depression. Wegen unzureichender und begrenzter Unterbringungskapazitäten müssen die Menschen oft außerhalb der offiziellen Unterkünfte verbleiben, was das Risiko erheblicher psychischer Belastungen erhöht und in einigen Fällen zu einer Verschlimmerung bereits bestehender psychischer Probleme führt.

Darüber hinaus berichteten Asylsuchende auch im Jahr 2021 von gewaltsamen Zurückdrängungen (Pushbacks) an der Grenze zu Kroatien. Wenn sie auf kroatischem Territorium aufgegriffen werden, berichten die Betroffenen, dass sie von der kroatischen Polizei festgehalten, verhört und schikaniert werden; ihre Habseligkeiten, ihr Geld, ihre Mobiltelefone und ihre Dokumente werden ihnen entweder weggenommen oder vor ihren Augen zerstört. Zudem werden sie oft sowohl physisch als auch psychisch misshandelt, in einigen wenigen dokumentierten Fällen wurde sogar sexualisierte Gewalt angewendet. Viele Berichte weisen darauf hin, dass die Grausamkeiten sowie unmenschliche und erniedrigende Behandlung, die in einigen Fällen sogar Elemente von Folter enthielt, beabsichtigt gewesen seien.

Die bei Pushbacks erlittene Gewalt stellt eine zusätzliche erhebliche Belastung für die psychische Gesundheit von Menschen auf der Flucht dar und kann zu einer erhöhten psychischen Morbidität führen – vor allem in Form von posttraumatischen Belastungsstörungen, Angstsymptomen, Depressionen, beeinträchtigtem Selbstwertgefühl, Beziehungsproblemen, funktionellen Problemen und einem starken und ständigen Gefühl der Verletzlichkeit. Darüber hinaus können stark belastende oder traumatische Ereignisse bereits bestehende körperliche und psychische Gesundheitssymptome und -zustände verschlimmern, was schwerwiegende, auch chronische Folgen haben kann. Die Menschen berichten, dass sie sich verzweifelt, gedemütigt, verängstigt, angespannt und hoffnungslos fühlen, vor allem diejenigen, die schon längere Zeit unterwegs sind.

Dennoch berichten viele Menschen auch von Dingen, die sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirken. Zu den schützenden Faktoren, die sich in den Interviews herauskristallisierten, gehören: gegenseitige Hilfe und Gemeinschaftsgefühl, Religion und das Festhalten an einer spirituellen Perspektive, die Unterstützung durch lokale und internationale Vereinigungen und die Wiederherstellung innerfamiliärer Bindungen.