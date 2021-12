Nachschlag: Leugnen bis zum Tod

Niko Tavernise/Netflix via AP

Die schwarze Netflix-Komödie »Don’t Look Up« war der große Aufreger der Weihnachtstage. Zwei Astronomen (gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence) entdecken, dass ein riesiger Komet auf die Erde zurast. Der Menschheit bleiben noch knapp sechs Monate. Doch als die US-Präsidentin (Meryl Streep) informiert wird, dass der Komet »nur« mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,87 Prozent den Planeten trifft, antwortet sie bloß: »Also sind Sie sich nicht sicher«, und kümmert sich lieber weiter um ihre politischen Affären. Die Wissenschaftler gehen in die Öffentlichkeit, doch selbst dort hält sich das Interesse in Grenzen. Als der Komet mit bloßem Auge zu sehen ist, entsteht im Namen der Freiheit die politische Bewegung »Don’t look up« (Schaut nicht hoch) – von der Wissenschaft lasse man sich schließlich nichts vorschreiben. Der bereits Ende 2019 geplante Film war als Parabel auf den Klimawandel gedacht, trifft aber auch die politische Lage im Westen in der Coronapandemie erstaunlich gut. (mp)