Politik der Armut

Andre Lenthe/imago images Auch sie müssen Weihnachten mitmachen: Hamburger Obdachlose erhalten am 26. Dezember Festtagstaschen mit dem Nötigsten

Mit einem kirchlichen Choral ließ sich Angela Merkel als Bundeskanzlerin verabschieden – ob sie je mit christlichen Werten eng verbunden war, darüber werden wohl künftig die Historiker noch streiten. Zumindest für die Armen und Schwachen tat die CDU-Politikerin auch im letzten dreiviertel Jahr ihrer Amtszeit nur wenig.

Der Anteil der armen Menschen an der Gesellschaft in der Bundesrepublik nahm seit dem Jahr 2006 fast kontinuierlich zu – und erreichte in der Coronapandemie ihren vorläufigen Höchststand: Jeder sechste Mensch in Deutschland gilt beziehungsweise 16,1 Prozent gelten als arm. Dieses bittere Ergebnis veröffentlichte der Paritätische Wohlfahrtsverband Mitte Dezember. Nach Bremen sind vor allem die ostdeutschen Bundesländer betroffen. Arm zu sein, bedeutet auch immer öfter: arm bleiben. Das gilt inzwischen für rund 44 Prozent aller Armen, teilte das Statistische Bundesamt im März mit. Damit hat sich der Anteil der dauerhaft armen Menschen seit 1998 mehr als verdoppelt.

Zu spüren bekamen das die Tafeln. Im Mai wurden schon 40 Prozent der Ausgabestellen von mehr Menschen aufgesucht. Neben den Beziehern von Grundsicherung strömten mehr zu ihnen, die in Kurzarbeit waren, oder Selbständige. Andere blieben wegen der Pandemie zu Hause – obwohl sie Unterstützung brauchten.

Besonders beliebt seien frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse, erklärte Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland e. V., am zweiten Weihnachtsfeiertag gegenüber dpa. Viele könnten sich »eine ausgewogene Ernährung schlichtweg nicht leisten«. Und die Situation könnte sich noch verschlimmern. Einmal schmälern die gestiegenen Heizkosten das monatlich verfügbare Budget. Dann lässt auch noch die Inflation die Preise für Lebensmittel explodieren. Brühl rechnet deshalb damit, dass der Zustrom bei den Tafeln in den nächsten Monaten noch deutlich zunehmen wird.

Zusätzliche Einbußen

Lohnarbeit bedeutet noch lange keinen Schutz vor Not. Noch immer werden viele Beschäftigte mit Niedriglöhnen abgespeist – und ihnen ist es kaum möglich, mit ihrem Einkommen der Armut zu entfliehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes musste sich im April mehr als jeder fünfte Beschäftigte mit einem Lohn von weniger als 12,27 Euro je Stunde abfinden. Das betraf damit rund 7,8 Millionen Männer und Frauen. 860.000 von ihnen mussten ihr Einkommen noch zusätzlich vom Jobcenter aufstocken lassen.

Es seien diejenigen, die zur Weihnachtszeit von früh bis spät Päckchen lieferten, den Ansturm auf die Supermärkte abfederten oder in Zeiten der Pandemie das Essen oder die Einkäufe direkt ins sichere Heim brächten, hatte die stellvertretende Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Susanne Ferschl, kurz vor Weihnachten erklärt. Sie seien am dringendsten auf einen höheren Mindestlohn angewiesen. Gegenwärtig liegt dieser noch bei 9,60 Euro je Stunde und taugt keineswegs, Menschen vor Armut zu schützen.

Die Maßnahmen, welche die Pandemie eindämmen sollten, trafen nicht alle Schichten gleichermaßen. Während Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes oder auch Rentner kaum finanzielle Einbußen hinnehmen mussten, traf es vor allem die Erwerbstätigen außerhalb des Staatsdienstes. Und in besonderem Maße die, die ohnehin schon in prekären Arbeitsverhältnissen steckten und ein Monatseinkommen von weniger als 900 Euro netto zur Verfügung hatten.

Schwer getroffen hat es auch die Selbständigen. 37 Prozent aller Selbständigen und 44 Prozent der Soloselbständigen hatten Verluste bei den Einkommen zu verkraften. Mehr als jeder fünfte von ihnen musste seine Arbeitszeit durch coronabedingte Einschränkungen verringern. Dadurch vergrößerte sich der Teil unter den Selbständigen, der im Monat weniger als 1.500 Euro an Einkommen bezog, von fünf auf elf Prozent. Unter den Soloselbständigen stieg er von 17 auf 23 Prozent.

Schulden statt Vermögen

»Schon vor Beginn der Pandemie wurden einkommensarme Menschen von den wirtschaftlichen Folgen der Krise ungleich härter getroffen«, betonte Ferschl. Denn wenn schon das Lohneinkommen kaum zum Leben reiche, seien Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeiter- oder ­Arbeitslosengeld erst recht zuwenig. Und für Menschen, die auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind, habe es noch nicht einmal eine Spur von wirksamer Soforthilfe gegeben.

Dass sie weitgehend von der Bundesregierung ignoriert wurden, bestätigt auch der Paritätische in seinem Bericht. Darin heißt es: Die übergroße Mehrheit der Maßnahmen habe sich an Menschen gerichtet, die bis dahin nicht im Bezug von Grundsicherung waren, denen aber die Härten dieses Bezugs erleichtert werden sollten.

Für wen die Grundsicherung schon vor der Pandemie Alltag war, für den war durch die Maßnahmen kaum etwas gewonnen. »Sie verwalten oft genug keine Vermögen, sondern allenfalls aufgelaufene Schulden und mussten nicht den Umzug in kleinere Wohnungen fürchten, weil sie schon längst in solchen wohnten«, heißt es im Armutsbericht. Was die Regierung veranlasste, sollte Menschen vor dem Absturz in die Armut bewahren – aber den bereits Armen nicht nützen.

Der Paritätische benennt einige Beispiele, wie arme Menschen von der Krisenpolitik der Merkel-Regierung übergangen und ignoriert wurden. Sei es bei der Ausstattung mit Computern für den Distanzunterricht der Kinder, die Mehrbedarfe durch Maskenpflicht oder durch das Wegfallen anderer Hilfsangebote. Obwohl im Januar 2021 bekannt war, dass die verschärfte Maskenpflicht zu einer erheblichen Mehrbelastung für arme Menschen führen würde, erklärte die Bundesregierung: Die reguläre Grundsicherung müsse eben eingeteilt werden.

»Für diejenigen jedoch, die bereits in Armut lebten, wurde die Not immer größer und die Ausgrenzung immer härter«, heißt es in dem Bericht. Und die Armutspolitik in der Pandemie sei eine »Politik der Armut« gewesen.