Nachschlag: Einfach nur gut

Andreas Arnold/dpa Freude am Spielen verbunden mit treffsicherer Satire: Die Kabarettistin Maren Kroymann (Mainz, 18.1.2020)

Maren Kroymann hat’s drauf. Das hatte im März dieses Jahres endlich auch die (männliche plus Quotenfrau) Jury des Satirepreises »Göttinger Elch« erkannt und der Kabarettistin die wohlverdiente Ehre zuteil werden lassen. Seit 2017 spießt sie bei »Kroymann« in der ARD in »Sketchen« – besser wohl Satire in Kurzfilmreinform – mit ihrer kongenialen Partnerin Annette Frier und zahlreichen Gästen alles auf, was frau so im Alltäglichen ertragen muss. Allerdings, und das ist das Wichtige daran, in einer Art und Weise, die von stumpfem Männerhass und gekränkter Feministinnenseele meilenweit entfernt ist. Die Strukturen sind das Problem, und: Die daraus entstandenen und präsentierten Fehlentwicklungen beziehen sich nicht allein auf Frauen-, Alters- oder Lesbenfeindlichkeit – sie (be)treffen alle. Neben einem zufriedenen Dauergrinsen kommt ein wahrer Reigen an schauspielerischer Fähigkeit hinzu. Zudem eine Szenerie und Kostüme, die für keinen noch so kurzen Seitenhieb zu aufwendig sein können. (si)