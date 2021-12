Öl ins Feuer

Zu jW vom 18./19.12.: »Bonner Staatszerstörer«

Danke an Rüdiger Göbel und die junge Welt, dass sie an diese für die Völker Jugoslawiens so folgenreiche und verheerende Anerkennungspolitik der Kohl/Genscher-Regierung erinnern. Anzumerken wäre dabei noch der historisch nicht ganz unwichtige Umstand, dass diese Regierung dabei von der Opposition, namentlich den Grünen, nicht nur nicht gebremst, sondern nach Kräften angetrieben wurde, und zwar auf allen Ebenen der Partei – vom Kreisverband über die Landesverbände bis zum Bundesvorstand. Alle appellierten vehement an Hans-Dietrich Genscher, im Namen des Selbstbestimmungsrechts der Völker die sezessionistischen Staaten rasch anzuerkennen. Grund dafür waren meines Erachtens zwei Dinge: erstens die Euphorie über den weitgehend unblutigen Regime-Change in der DDR und anderen ehemaligen Staaten des Warschauer Vertrags und zweitens die weitgehende Unkenntnis der Geschichte des Balkans und vor allem der aktuellen Gemengelage. Jedenfalls muss ich das für mich, idealistisches Grünen-Mitglied bis Frühjahr 1999, beschämt konstatieren. Und sicher gilt das nicht für die Regierungsverantwortlichen, die mittels BND-Aktivitäten die schwelende nationalistische Glut schon vorher geschürt hatten.

Helmut Groß, Bad Tölz

Selbstbedienungsmodus

Zu jW vom 24./25./26.12.: »Kein sicherer Hafen«

Die Ausbeutbarkeit und Verheerung des globalen Südens ist uns seit Christoph Kolumbus’ Aufbruch selbstverständlich. Seit Jahrhunderten ist der globale Norden im Selbstbedienungsmodus, nennt dabei die Länder des Südens »Entwicklungsländer«, obwohl deren Ressourcen und Reichtümer es sind, die uns entwickeln, uns Luxusleben erlauben! Nicht ein Rohstoff aus dem Süden dient unserem blanken Überleben. (…) Die EU verhindert permanent den Aufbau von Industrien im Süden. Viele (Frei?-)Handelsabkommen zeugen davon. Könnte der Süden eigene Industrien aufbauen, müsste er seine Rohstoffe für sich nutzen, der Norden ginge leer aus. Undenkbar das! Notfalls verteidigen wir unsere Handelswege auch mit Gewalt, erklärte sinngemäß seinerzeit Horst Köhler und trat keine öffentliche Debatte los, sondern zurück – und schon war’s wieder still um diese Lage der Dinge! Wer sich für afrikanische Unabhängigkeit eingesetzt oder z. B. (Öl-)Großkonzerne aufgefordert hat, den tödlichen Dreck wegzumachen, für den sie sich seit Jahrzehnten weigern, Verantwortung zu übernehmen, der wurde kurzerhand und ganz gnadenlos umgebracht. So unter anderem Patrice Lumumba (1960er), Thomas Sankara (1980er), Ken Saro-Wiwa (1990er), wobei Lumumbas Ermordung an die Jamal Khashoggis erinnert: Lumumba wurde zerstückelt, dann in Säure aufgelöst, um Märtyrerkulte zu verhindern. Moderne Sklaverei, Monokulturen, Landraub, Lebensmittelspekulation, Biopiraterie, Überfischung der Meere, Überflutung südlicher Märkte mit nördlichem Wohlstandsmüll, Korruption, Paralleljustiz, Stellvertreterkriege u. v. a. m. haben im globalen Süden längst für die Hölle auf Erden gesorgt. Frontex und Co. setzen die Gewalt fort, die Europa für die Menschen dort immer schon übrig hatte.

Jutta Himmelreich, Frankfurt am Main

Reaktionäre Organisation

Zu jW vom 23.12.: »Taliban schleifen Pressefreiheit«

Ich finde es sehr traurig, dass die jW sich auf die Darstellungen der reaktionären und konterrevolutionären Organisation »Reporter ohne Grenzen« (ROG) bezieht. Wenn schon keine eigenen Recherchen möglich sind, dann bitte nicht auf Basis von Informationen einer derartigen Organisation, die Kuba und andere sozialistischen Staaten und solche auf einem progressiven Weg in ihren Darstellungen verleumdet und verunglimpft. Daher kann ich die Darstellung von ROG nicht ernst nehmen und ebensowenig den Artikel in der jW. (…)

Jürgen Kelle, per E-Mail

Zenit überschritten

Zu jW vom 17.12.: »NATO lädt nach«

Manchmal fällt es mir schwer, nicht in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu geraten, wenn ich die Überschriften der jW lese. Doch ist die politische und mediale Kriegshetze des Westens gegen Russland und China Realität. Um aber ein Volk kriegsreif zu trommeln, bedarf es zweier wichtiger propagandistischer Säulen: Einmal muss man Hass auf den dämonisierten Gegner säen – was ja im Falle Russlands und Chinas mit geradezu religiösem Eifer passiert –, und zum anderen muss man dem Volk eine Idee aufdrängen, die es sich um den Staat versammeln lässt und die es dazu bringt, begeistert in den Krieg zu ziehen. Als Deutschland 1914 und 1939 in den Krieg eintrat, war das jeweilige politische System auf dem Höhepunkt seiner Macht und leider auch seines Ansehens in der Bevölkerung, und deshalb verfingen die Lügen von kommenden »herrlichen Zeiten« und der Rassenwahn. Genau diesen Höhepunkt hat die BRD aber ebenso wie der ganze Westen längst hinter sich. Hasspropaganda allein reicht jedoch nicht aus, um eine motivierte Armee aus im Stechschritt marschierenden Idioten zu formen – man muss dem belogenen und betrogenen Kanonenfutter auch das Gefühl geben, dass man einer großen Sache dient und dass sich dafür der Einsatz des eigenen Lebens lohnt. Doch diese »Wertegemeinschaft« hat für immer mehr Menschen immer weniger Lohnendes zu bieten. Sie ist sozial tief gespalten, verliert selbst im eigenen Haus immer mehr an Akzeptanz und besitzt keine die Menschen vereinenden Ideen mehr. Mit China und Russland werden sie es mit starken, aufstrebenden Mächten zu tun haben, die ihre Heimat verteidigen, das Recht auf ihrer Seite haben und die wissen, wofür sie kämpfen. Dort ist das Morgen, hier das Gestern. Deshalb wird die Hetze ja auch immer schriller, verzweifelter und dümmlicher. Doch das wird nicht reichen. Fallende Reiche gewinnen keine Kriege mehr. Das entbindet uns nicht vom Friedenskampf, denn in die Enge getriebene Verbrecher denken nicht unbedingt rational. Aber es sollte uns den dazu nötigen Optimismus verleihen.

Ulrich Guhl, Strausberg