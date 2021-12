»Ab jetzt könnt ihr mich canceln«

imago images/Future Image Hat viele Töchter, aber nicht alle sind Wunschkinder: Shirin David bei der Präsentation ihres Parfüms (Hamburg, 12.2.2020)

Ob Shirin Davids Line »Depression im Paradies« eine Anspielung auf Haftbefehl sei, fragt mich eine Freundin, und ich gucke dumm und kratze mir mit dem Roman von Marcus Staiger am Kopf. »Wegen ›Depression im Ghetto‹«, erklärt sie. Dann sind wir wieder beim eigentlichen Thema und traurig, weil wir in Hannover in Haftbefehls neuen Burgerladen gehen wollten, aber dann hat er die Eröffnung verschoben. »Bitches brauchen Burger«, sagt sie, sichtlich hangry.

»Bitches brauchen Rap«, das neue Album der »Deutschrapbarbie« Shirin David, stopft nicht das Loch im Magen. Aber eine eierlegende Wollmilchsau soll es schon sein, hört man die Erwartungen aus allen Ecken, die an den Youtube-Star herangetragen werden. Feminismus, aber nicht zu viel. Feminin, aber nicht zu sehr. Die Gesangausbildung soll durchklingen, aber straßentauglich muss es auch sein. Aufklärerisch, eingängig, hart, weich, frech, zahm. Sollte irgendwer fordern, dass Shirin David durch Arschauflegung Krebs zu heilen und mit Sprechgesang die Pandemie zu verjagen habe, niemand würde aus dem Altherrenwitz noch Satire herausschmecken können.

Zum Album: Neben dem »Schwarzen Album« des oben genannten Bioburgerbraters aus Offenbach ist »Bitches brauchen Rap« das wichtigste Deutschrap­album in 2021.

Aus »Schlechtes Vorbild«: »Meine Mutter versteht kein Englisch. ›Was sind Bad Bitches?‹ / Sag ihr: ›Sowas wie ’ne Existenz, die selbstbestimmt ist‹ / Mein Sportlehrer sagt, deine Texte wären sexistisch / Doch beim Handstand meinen Arsch berühren, findet er echt witzig.«

Die Beats sind konservativ, aber zu pointiert, um zu langweilen. Der selbstreflexive Witz zündet: »Ass so fat / you can see it from the front.« Die wenigen Gastauftritte haben Funktion: Shindy liefert – schön minimalquotiert – die männliche Perspektive. Und Aggro-Berlin-Oldie Kitty Kat, die »Deutschrap-Mommy«, kriegt im Song »Be a Hoe / Break a Hoe« den Platz im Album, den sie als Shirin Davids Vorbild eh schon mehr als nur ehrenhalber innehatte.

Aus »Last Bitch Standing«: »Ab jetzt könnt ihr mich canceln / Nicht mal mein Manager kann mich händeln.« Die Strategie des »Too big to fail« hat menschheitsgeschichtlich immer gut funktioniert. Die 26jährige Hamburgerin ist fest entschlossen, nicht in irgendeiner Nische zu landen, sondern auf dem Mainstream wellenzureiten – im Deutschrapmarkt für Frauen kaum vorstellbar, Kitty Kat kann (und tut) davon Lieder sprechsingen. Aus ebenjenem Track »Last Bitch Standing«: »I’m so bossy. Bitch, get off me! / Labels fassen Frauen falsch an wie Bill Cosby.«

Die für Männer passabler eingerichtete Welt wirft ihre Schatten voller Ansprüche auf die, die wiederum keine Ansprüche zu haben haben. Trotzdem zieht das nicht durch Zauberhand die Lager samt Palisaden hoch – niemand kommt mit Nagellack zur Welt, aber auch niemand muss ein Leben lang ohne bleiben. Aus dem Song mit dem Albumtitel: »In einer Welt, in der es nur Jungs gibt / Sind Bitches meine Töchter, aber nicht jede ein Wunschkind.«