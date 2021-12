Rotlicht: Hyperschallwaffen

gemeinfrei Brachte es nie zur Serienreife. US-Hyperschallwaffe HTV-2 (Simulation, das eigentliche Projektil ist die schwarze Pfeilspitze vorne)

Hyperschall ist eine Bezeichnung für eine neue Klasse von Marschflugkörpern, bei denen Russland nach eigener Darstellung zumindest aktuell eine weltweit führende Position einnimmt. Als ihr wesentlicher militärischer Vorteil wird neben der hohen Geschwindigkeit, die ihr den Namen gibt, genannt, dass sie relativ niedrig fliegen, so dass sie von konventionellen Raketenabwehrsystemen nicht erkannt werden könnten. Außerdem seien sie im Unterschied zu ballistischen Raketen noch bis in die letzte Phase des Fluges steuerbar.

Erstmals machte Russland seine Arbeiten an dieser Waffenkategorie 2018 öffentlich, durch Videoanimationen auf Wladimir Putins Jahrespressekonferenz. Vor wenigen Tagen meldeten russische Medien, dass die russische Marine erstmals einen Salvenabschuss mehrerer solcher Hyperschallraketen vom Typ »Zirkon« erfolgreich durchgeführt habe. Ab dem kommenden Jahr sollten die »Zirkon«-Raketen auf Einheiten der russischen Flotte serienmäßig stationiert werden.

Die Technologie selbst ist, anders als es russische Medien suggerieren, weder neu noch eine russische Erfindung. Die USA haben seit den 1960er Jahren mindestens viermal Entwicklungsprogramme für Hyperschallflugkörper begonnen und sie jeweils nach einigen Jahren wieder eingestellt. Das letzte Mal Mitte des vorigen Jahrzehnts. Offizieller Grund für den Stopp der Entwicklungsarbeiten waren jeweils aus dem Ruder gelaufene Kosten. Da Kosten beim Militär normalerweise gerade in den USA keine Rolle spielen, muss man wahrscheinlich ergänzen: aus dem Ruder gelaufene Kosten im Verhältnis zum militärischen Nutzen. Denn die Gesetze der Physik gelten auch für Hyperschallflugkörper.

Bei der Konzeption von Raketen spielen – grob gesagt – drei Faktoren eine Rolle: der Energieaufwand, um den Sprengkopf ans Ziel zu bringen, die Entdeckbarkeit der Rakete durch den Gegner und die Geschwindigkeit. Herkömmliche Interkontinentalraketen bieten dadurch, dass sie auf weiten Strecken ihrer Flugbahn durch den offenen Weltraum fliegen, den besten Energiekoeffizienten – können also pro Tonne »Nutzlast« relativ klein gebaut werden bzw. fliegen damit weiter. Der Nachteil: Diese Raketen sind berechenbar und damit potentiell vor dem Einschlag durch den Gegner unschädlich zu machen. Marschflugkörper sind relativ langsam, weil sie niedrig fliegen, aber dafür schwer zu entdecken. Hyperschallprojektile stehen dazwischen.

Sie werden zunächst mit einer ballistischen Rakete in die Atmosphäre befördert, treten dann aber sofort einen Sinkflug an und steuern ihr einprogrammiertes Ziel an der Grenze zwischen dem offenen Weltraum und der Erdatmosphäre an. Das erlaubt ihnen, den Auftrieb der Luft und damit das selbe Prinzip wie ein Flugzeug zu nutzen. Der Nachteil: Mit der Luft kommt auch der Luftwiderstand. Er verlangsamt den Flug und sorgt zweitens dafür, dass sich der Flugkörper stark erhitzt und damit für gegnerische Satelliten sichtbar wird. Dieser Faktor ist wichtig: Der Luftwiderstand wächst um das Quadrat der Geschwindigkeit, d. h. eine Hyperschallrakete mit fünffacher Schallgeschwindigkeit muss den 25fachen Luftwiderstand überwinden wie ein mit Schallgeschwindigkeit fliegender Marschflugkörper. Der Luftwiderstand kostet wiederum Antriebsenergie bzw. Reichweite. Von diesen Problemen ist in offenen russischen Quellen wenig zu lesen.

Die vor Weihnachten getestete russische Rakete soll nach dortigen Angaben vor allem die Seeherrschaft der USA auf dem Atlantik brechen können, indem ihre Marine durch russische U-Boote aus halbwegs sicherer Entfernung angreifbar wird. Die Reichweite wird mit 500 bis 1.000 Kilometern angegeben. Womöglich ist dieser relativ niedrige Wert ein technisch bedingter Kompromiss wegen der oben angeführten physikalischen Faktoren. Das eröffnet die Frage, wie realistisch die anderen, angeblich für mehrfache Weltumrundungen taugenden, russischen Hyperschallprojekte sind.