Stefanie Hillich Moritz Schleime: Das Monster

Hat Corona Sie zu künstlerischen Höchstleistungen inspiriert?

Nein. Die Pandemie bekommt respektvoll in dem ganzen Übel meiner schlechten Erfahrungen der letzten zwei Jahre bisher nicht mal die Bronzemedaille. Tod, Krankheit und Trennung machen Gold unter sich für mich aus. Zu diesen Themen sind dann auch leider Bilder entstanden.

Betrachtet man Ihre Bilder, erahnt man ein inniges Verhältnis zur Tierwelt. Stimmt das?

Ich dachte, dass ich zuviel Wasser male. Was freudianisch bedeuten soll, dass ich zuwenig Sex abbekommen hätte. Aber genug des Blödsinns. Ich liebe es, die Natur zu erleben, in all ihren Elementen. Die eigentlichen Aliens hier auf diesem Planeten sind der »Beton« und deren Erfinder.

Welches Tier wären Sie am liebsten?

Faultier. Mir zerbricht das Herz, wenn dieses Tier traurig oder bedroht durch Waldbrände ist. Es gibt Möglichkeiten zu helfen, also spendet ein wenig euer Geld dafür, anstatt ’ne Barbour-Jacke zu kaufen, die nur im Schrank abhängt und die man nur gekauft hat, weil man »Faserland« gelesen hat.

Warum bevölkern so viele ­Rocker, haarige Monster und ­Figuren der deutschen Geschichte Ihre Bilder?

Ist das so? Zumindest ist das Monster ein Symbol für alles, alles Männliche, alles Weibliche, alles Menschliche. Aber das Monster kann auch liebevoll sein. Der Rocker ist für mich klischeehaft ein Antipode deutscher Geschichte und Gesellschaft, auch nach 1989. Er ist praktisch immer der lose Stein in der Mauer.

Nimmt der tote Musikant ­Michael Jackson eine Sonderrolle in Ihrem Leben und Werk ein?

Nein. Michael war cool, solange ich Kind war und ich ihn nur aufm Poster streichelte. In meiner Wahrnehmung der 80er war er ein unsterblicher Gott. Aber diese Tragik, ähnlich in ihrer Kehrtwende wie bei Michael Schumacher, die das Leben gibt, ist faszinierend unschön und traurig, memento mori. Ich habe heute einen Unfall beobachtet, es geht alles so schnell. Der Traum ist nur geliehen.

Brauchen wir mehr Künstlerinnen und Künstler?

Die Zukunft wird wohl so aussehen. Einerseits Künstler/innen, andererseits Roboter/innen. Beziehungsweise: Es ist jetzt schon so. Wenn später dazu noch die KI hinzukommt und wir im unwahrscheinlichsten Fall zusammenarbeiten, wird die Frage zum Wohle aller/innen von ihr geklärt werden.

Ihre Eltern sind beide ebenfalls Maler. Segen oder Fluch?

Ich bin die Mutter, und ich bin der Vater, ich bin mein Fluch, und ich bin mein Segen. Aber ’ne Datsche am See wird mich fusionieren, erden und retten.

Warum sind Sie nach Leipzig gezogen? Ist Berlin nicht mehr hot genug?

Eine Leipziger Freundin meinte, in Berlin klettern viele hechelnd eine Art »Karriereleiter« hoch, weil sie glauben, es geht nach oben. Dabei ist das aus der Entfernung gesehen nur ein Versuch, aus einem tiefen dunklen Loch hochzuklettern. Ich habe manchmal das Gefühl, wie unter Sylvia Plaths Glasglocke hier festzusitzen, aber erst sobald man rauskommt, versteht man das wieder. Berlin ist meine Heimatstadt, und ich hab’ meine Wohnung und mein Atelier in Berlin komplett behalten und mir selbst den Freiraum gegeben, nun wieder für ein Jahr zusätzlich ein Atelier auf der Spinnerei in Leipzig zu haben. 14 Tage hier, 14 Tage da. Aber alt werden möchte ich in Berlin nicht mehr, es gibt weniges, außer meine Freundschaften, was mich hier wirklich noch glücklich macht. Ich werde, wenn ich den wirklichen Absprung bald schaffen sollte, versuchen, für Berlin ein immer guter und brav feiernder Tourist zu sein!

Haben Sie bestimmte Malrituale?

Kaffeebier machen, Musik an und aufhören, drüber nachzudenken.

Sollte man den Kunstfreund mit Geld begehren oder sich besser vor ihm verstecken?

Ich versuche, den Kontakt zu Sammlern eher zu vermeiden. Das ist nicht böse gemeint. Ich male Bilder und verkaufe nicht mich, sondern Galeristen verkaufen meine Arbeit. Wenn das jemand mag, schön, und ich bin demütig und sehr dankbar dabei und freu’ mich, dass Menschen daran andocken, was ich mache. Aber mehr nicht, es sei denn, es ergibt sich vom Leben her ein Kontakt, der freiwillig schön ist.

Gibt es noch Hoffnung für die Menschheit?

Würde meine Oma noch leben, dann zu 100 Prozent. Ich denke aber, obwohl die Menschheit, wenn ich es mal liebevoll untertreibe, »verwirrt« ist, liegt es an jedem einzelnen, dazu beizutragen, in Gedanken positiv zu sein und die unglaublichsten Ideen, Erfindungen und Energien zu generieren, um den 0:11-Rückstand in dieser jetzigen 85. Minute noch zu einem Elfmeterschießen nach Verlängerung umzugestalten. Gegen uns selbst und gegen den siebenarmigen Manuel Neuer im Tor.

Was macht der Künstler Moritz Schleime nach Feierabend?

Feierabend ist, wenn ich tot bin. So lange wird durchgearbeitet. Und im besten Fall hat jeder Tag einen längeren späten Moment, an dem ich alles wie ein Kind in der Schaumbadewanne vergessen kann.