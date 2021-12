1.000 Gerettete warten auf sicheren Hafen

Die Organisation »Seebrücke« teilte am Montag zur aktuellen Situation der Seenotrettung im Mittelmeer mit:

Die Wetterbedingungen auf dem Mittelmeer verschlechtern sich. Eine schwangere Frau und ihr dreijähriges Kind wurden aus medizinischen Gründen von der »Sea-Watch 3« evakuiert. Aktuell befinden sich noch 444 gerettete Menschen an Bord der »Sea-Watch 3« und 558 gerettete Menschen an Bord der »Geo Barents«, die auf einen sicheren Hafen warten. Die »Sea-Eye 4« und die »Ocean Viking« konnten zum Glück am Wochenende einen sicheren Hafen zugewiesen bekommen.

Es ist beschämend, dass aus Seenot gerettete Menschen so lange auf die Zuweisung eines sicheren Hafens warten müssen – eine Rettung ist schließlich erst abgeschlossen, wenn die geretteten Menschen an einem sicheren Ort an Land gehen können. Wir fordern die sofortige Zuweisung eines sicheren Hafens für die »Sea-Watch 3« und die »Geo Barents«!

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ruft dazu auf, die Silvesternacht ohne das Zünden von Raketen und Böllern zu verbringen, und erklärte am Montag:

Obwohl die Bundesregierung in diesem Jahr erneut ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik beschlossen hat, besteht nicht überall in Deutschland auch ein Gebrauchsverbot. Die DUH warnt davor, ältere Vorräte, illegales oder im Ausland erworbenes Feuerwerk zu zünden. Nur wenn die Menschen mitmachen und auf den Gebrauch von Feuerwerk verzichten, werden Krankenhäuser und Rettungsdienste in Zeiten der Covid-19-Pandemie tatsächlich weniger belastet, die Atemluft bleibt vor schädlicher Feinstaubbelastung verschont und Haus- und Wildtiere können die Nacht ohne Stress und Panik verbringen. (…) Nach der jahrelangen Untätigkeit des ehemaligen Innenministers Horst Seehofer ist es jetzt an der neuen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die Sprengstoffverordnung zu überarbeiten und den privaten Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu beenden.

In Gedenken an die infolge einer Coronainfektion Verstorbenen will das Bündnis »Unteilbar Südbrandenburg« am 2. Januar um 18 Uhr auf dem Altmarkt von Cottbus Kerzen entzünden und teilte dazu am Montag mit:

Allein in Cottbus/Chosebuz starben während der Pandemie bis heute 252 Menschen, und viele mehr in Südbrandenburg. Durch den Einsatz von Ärzt*innen und Pflegekräften sowie die geltenden Schutzmaßnahmen und Impfungen wurden Menschenleben gerettet. »Wir wollen wieder etwas Ruhe in die Debatte bringen und auf den Kern aller Maßnahmen hindeuten: die Rettung von Menschenleben«, erklärt Barbara Domke für das Bündnis. »Viele Menschen sind solidarisch mit den Schwächsten der Gesellschaft, ihnen gebührt der wiederholte Dank. Aus gegebenem Anlass können wir uns alle und die Unterstützenden nicht in einer Party feiern, sondern gedenken im Stillen derjenigen, die es nicht geschafft haben.«

Die Organisierenden bitten, eine Kerze zu entzünden und eine stille Minute lang der Menschen zu gedenken, die an Covid-19 erkrankt oder verstorben sind, deren Angehörigen und der Menschen im Pflegebereich, die seit Monaten um die Leben der erkrankten Menschen kämpfen. (…) Im Vorfeld der Aktion werden alle Menschen in Südbrandenburg aufgerufen, mit Beiträgen auf allen Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter, Instagram) unter dem Hashtag #CottbusCares für das #Lichtergedenken zu werben. (…)