Die nächste Generation

imago images/Andia Landwirtschaft für Autoindustrie geopfert: Reisbauer in Fujinomiya bei der Aussaat

Vor drei Jahren, am 30. Dezember 2018, trat der Freihandelsvertrag »Transpazifische Partnerschaft 11«, kurz TPP 11, in Kraft. Diese umfasst elf Anrainer des Pazifiks: Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, Vietnam, ursprünglich auch die USA. Außer Brunei, Chile und Malaysia haben alle Staaten den Vertrag ratifiziert. Er sicherte den großen Unternehmen in der Zone neue Rechte und Privilegien zu – und bescherte Japan eine Welle von Deregulierungen und Privatisierungen.

TPP 11 sieht nicht nur vor, Warenzölle im großen Stil zu senken oder ganz aufzuheben, sondern soll auch Bestimmungen im Dienstleistungssektor, bei geistigem Eigentum und öffentlichen Aufträgen deregulieren sowie neue Standards in der Digitalwirtschaft und bei Investitionen setzen. TPP 11 wird deshalb auch als »Handelsabkommen der nächsten Generation« oder »Gamechanger« bezeichnet.

Zunächst waren die USA treibende Kraft hinter dem Vertrag gewesen, bevor der frühere US-Präsident Donald Trump im Januar 2017 ausstieg. TPP 11 repräsentiert deshalb nur noch rund 13 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 500 Millionen Menschen. »Doch für Japan hat das Abkommen verheerende Auswirkungen«, erklärte die bekannte Journalistin Mika Tsutsumi am 24. Dezember gegenüber jW.

Nachdem Tokio im Juli 2013 in die hinter verschlossenen Türen laufenden TPP-Verhandlungen eingestiegen war, wurden viele japanischen Gesetze nach und nach dem Vertragstext angepasst – und zwar teilweise noch vor Inkrafttreten 2018. Die Deregulierungen betreffen viele Bereiche: Land- und Forstwirtschaft sowie Dienstleistungen wie Pflege, Wasser- und Gesundheitsversorgung. In den Medien wurde der Zusammenhang zwischen TPP und den neuen Gesetzen kaum thematisiert.

Damit die TPP-Verhandlungen nicht in Stocken gerieten, wurden ab 2014 in ganz Japan nach und nach sogenannte nationale strategische Sonderzonen eingerichtet, in denen mit Deregulierungen und Privatisierungen experimentiert und der in- und ausländischen Privatwirtschaft Tür und Tor geöffnet wurde. Diese Zonen bilden zwar nur Inseln, doch sie haben Auswirkungen auf den Wettbewerb in ganz Japan. Dieser hat sich etwa im medizinischen Bereich verschärft, nachdem in den Zonen beispielsweise Krankenhäuser in Aktiengesellschaften umgewandelt worden waren. »Das Gesundheitswesen wird immer mehr als Investitions- und Profitmöglichkeit und weniger als öffentliche Dienstleistung angesehen«, so Tsutsumi.

Auch bei den Patenten für Medikamente wird in diesen Zonen experimentiert, und den Pharmaunternehmen werden mehr Rechte bei der Preisfestsetzung zugestanden. »Setzt sich dieser Trend fort, könnte die japanische Bürgerversicherung irreparablen Schaden nehmen und nicht mehr bezahlbar sein«, meint Tsutsumi. Vor allem die USA haben vor 2017 auf eine Teilprivatisierung der Bürgerversicherung gedrängt. Nach dem Ausscheiden der USA wurde der TPP-Vertragstext in diesem Bereich entschärft. Doch die gestrichenen Stellen wurden nicht restlos getilgt, sondern nur »eingefroren«. Die Neoliberalen in Japan hoffen, die USA werden in Zukunft zur TPP zurückkehren.

»Die größten Auswirkungen hat TPP 11 jedoch auf die japanische Landwirtschaft«, erklärt Takashi Kawabe, Spezialist für Landwirtschaft bei der Kommunistischen Partei Japans. Und der Journalist Masayuki Ogura fügt hinzu: »Für Gewinne in der Autoindustrie aufgrund einer Harmonisierung der Lieferketten ist Japan bereit, seine Landwirtschaft zu opfern.« Für rund 80 Prozent der landwirtschaftlichen Güter entfielen 2018 im Rahmen von TPP sofort oder nach einer Übergangsfrist die Zölle oder wurden gesenkt. Vor allem für den japanischen Obst- und Gemüseanbau und die Milchwirtschaft prophezeien Experten große Verluste. Die kleineren Milchbauern wurden zudem geschwächt, weil der Einfluss der japanischen Landwirtschaftskooperative JA eingeschränkt wurde und diese ihnen bei den Verkaufsverhandlungen nicht mehr helfen darf.

»Eine Ursache für diese Entwicklungen sind die Machtverschiebungen im Regierungsviertel«, meint Tsutsumi. Das Wirtschaftsministerium und verschiedene Lobbygruppen hätten gegenüber dem Landwirtschaftsministerium und diesem nahestehenden Parlamentariern an Macht gewonnen und seien dadurch in der Lage gewesen, den langjährigen Premierminister Shinzo Abe zu ihren Gunsten zu beeinflussen.