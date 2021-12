Hamburger Senat unternimmt nichts gegen Leerstand

Die Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft machte am Montag auf ein Beispiel für langjährigen Wohnungsleerstand aufmerksam:

Seit dem Jahr 2015 steht das Wohn- und Gewerbegebäude in der Detlev-Bremer-Straße 25–27 leer. Immer wieder haben Stadtteil- und Mieter:inneninitiativen, darunter »Mieter helfen Mietern«, »St. Pauli Code jetzt« und »St. Pauli selber machen«, auf das Problem aufmerksam gemacht, zuletzt mit einer Kundgebung am 7. Dezember. Doch eine Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion zeigt nun, dass der Senat nichts getan hat, um den jahrelangen Leerstand zu beenden oder wenigstens Zwischenvermietungen durchzusetzen. »Die Untätigkeit des Senats macht fassungslos. Da hilft das beste Wohnraumschutzgesetz nichts, wenn die Behörden keinen Druck bei jahrelangem Leerstand machen«, sagt Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Laut Darstellung des Senats sollen umfangreiche Planungsabsprachen die Sanierungsarbeiten in die Länge gezogen haben. Doch aus der Anfrage geht hervor, dass es fünf Jahre lang – bis zum November 2020 – gar keine Planungen gab, die den Behörden vorgelegt worden wären. Bautätigkeiten, die in einen Zusammenhang mit Sanierung gebracht werden können, haben weder Anwohner:innen noch Interessierte feststellen können. Heike Sudmann: »Besonders schlimm ist dieses Versagen des Senats mit Blick auf den Wohnraum, der vernichtet wird. Aus 26 günstigen Wohnungen werden jetzt 32 freifinanzierte Mikroappartements zwischen 18 und 30 Quadratmeter Größe. Jede:r weiß, dass solche Wohnungen auf St. Pauli zu irrsinnigen Quadratmeterpreisen ab 20 Euro Nettokaltmiete vermarktet werden. Dass wir hier in einem sozialen Erhaltungsgebiet sind, wo die Bewohner:innen vor Verdrängung geschützt werden sollen, scheint den Senat nicht die Bohne zu interessieren.«

Der in Hamburg ansässige Ärztenachrichtendienst (ÄND) zum Wissensaustausch zwischen Medizinern hat in einer Umfrage ermittelt, dass die Bedrohungslage in Praxen derzeit sehr hoch ist, und teilte dazu am Montag mit:

Die niedergelassenen Ärzte stellen einen Impfrekord nach dem nächsten auf: Das Engagement in den Praxen ist enorm, zahlreiche Haus- und Fachärzte sowie die medizinischen Fachangestellten arbeiten am Limit. (…) Ständige Terminverschiebungen aufgrund schwieriger Impfstofflieferbedingungen und Pöbeleien durch Impfgegner gehören vielerorts zur Tagesordnung.

An der Befragung des Branchendienstes beteiligten sich vom 20. bis zum 26. Dezember über 1.200 niedergelassene Haus- und Fachärzte, die derzeit gegen Corona in ihren Praxen impfen. Erschreckendes Resultat: Rund jeder vierte Arzt (24 Prozent) gab an, in der Praxis schon einmal von Impfgegnern beleidigt oder beschimpft worden zu sein. 19 Prozent sprachen dabei von Einzelfällen, fünf Prozent registrierten mehrfach solche Vorgänge.

In der Regel handelt es sich den befragten Ärzten zufolge dabei um verbale Attacken von Patienten. In Einzelfällen berichten die Niedergelassenen aber auch von Drohbriefen, direkten Gewaltandrohungen oder zerstörten Schildern. Auffällig auch: Anonyme Internetbewertungen werden von Impfgegnern offenbar gern als Kritikinstrument missbraucht. (…)