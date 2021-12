Gegenddarstellung: Stefan Nitzsche

Jens Schulze Hat immer den Überblick: Stefan Nitzsche

Niemand käme im Verlag oder der Redaktion von junge Welt auf die Idee, Stefan Nitzsche derart unter Druck zu setzen, dass er entgegnen würde, was als Spruch auf einem seiner Lieblingsshirts geschrieben steht: »Hetz mich nicht!« Denn Stefan, unser organisatorisches Allroundgenie, hat genügend Feuer unterm Hintern, und seine Arbeit erledigt er so geräusch- wie reibungslos – was nicht gerade leicht ist bei seinem alltäglichen Pensum. Das T-Shirt – in seiner Kindheit und Jugend hieß das noch »Nicki« – ist wohl nur da, um einen Kontrapunkt zu setzen. Und stammt im übrigen wohl aus dem jW-Shop, den Stefan unter anderem betreut – seit 1998 werden ihn unzählige Leserinnen und Leser als die Stimme am Telefon, die die bestellten Bücher, CDs, Taschen, Beutel und Becher auf den Postweg bringt, kennengelernt haben.

Ja, Stefans Stimme. Tief verwurzelt im Thüringischen, vermag sie es, den aufgebrachtesten Menschen in Sekunden in ein zahmes Lämmchen zu verwandeln. Wer ihn einmal an der Strippe hatte, der weiß: Alles wird in größter Zuverlässigkeit erledigt. Was Stefan leistet, lässt sich hier gar nicht alles aufzählen. Seien es die tausend kleinen und großen Dinge, die seit 2007 rund um eine jW-Veranstaltung in der Ladengalerie zu tun sind. Oder die stetige Versorgung mit dem, was man in einem Verlag so braucht – vom Büromaterial bis hin zu FFP2-Masken und Schnelltests. Stefans Sinn für Ordnung und Struktur machten ihn einst auch zum Hüter unseres Archivschatzes. Wenn jemand einen Überblick über die 800 jW-Archivbände mit mehr als 400.000 Seiten aus 75 Jahren konsequent antifaschistischem Journalismus hat, dann ist er es.

Er ist für jW einfach unentbehrlich. Natürlich auch, weil er so ein feiner Kerl ist. Am Dienstag vollendet Stefan sein 60. Lebensjahr. Dazu gratulieren wir ihm herzlichst!