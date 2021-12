Am Ende lacht Merz

Michael Kappeler/dpa Die CDU blickt auf ein Jahr des Stühlerückens zurück

Von vornherein war klar, dass 2021 für die CDU und damit auch für ihre Schwesterpartei CSU ein ganz besonderes Jahr werden würde. Bereits im Oktober 2018 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, dass sie bei der Bundestagswahl 2021 nach 16 Amtsjahren kein weiteres Mal kandidieren werde. Somit stand frühzeitig fest, dass es nach langem Stillstand wieder einen Wechsel geben würde, für die Unionsparteien ebenso wie für das ganze Land. Völlig unklar waren zu Jahresbeginn dagegen die kurz- und langfristigen Folgen von Merkels Abgang.

In ihrer Amtszeit hatte Merkel es verstanden, die Hardliner in der Union weitgehend auszubremsen und den Wählern ihre Politik als liberal zu verkaufen. Ihr moderater Ton und ihr als »Pragmatismus« bejubelter situativer Ansatz verdeckten, dass sie tatsächlich eine im Kern neoliberale Politik vertrat, die die soziale Spaltung des Landes weiter vertieft hat. Dennoch zollte auch mancher Linke ihr Respekt, nicht zuletzt wegen der Entscheidung von 2015, in Ungarn und Österreich festsitzende Geflüchtete in der BRD willkommen zu heißen. Dieses Signal trug auf der anderen Seite dazu bei, dass ihre Partei sich zunehmend von ihrer jahrelangen Galionsfigur entfernte – wie sich am Ende des Jahres 2021 überdeutlich zeigen sollte.

Zu Beginn des Jahres musste aber erst entschieden werden, wer die CDU in das »Superwahljahr« führen sollte, in dem auch mehrere Landesparlamente neu zusammengesetzt wurden. Die glücklose Annegret Kramp-Karrenbauer hatte bereits im Februar 2020 ihren Abschied als Parteivorsitzende angekündigt. Die Wahl eines Nachfolgers hatte ursprünglich Ende April 2020 stattfinden sollen, war aber wegen der Coronapandemie zweimal verschoben worden und ging erst am 16. Januar über die Bühne. Die Entscheidung war knapp. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der für die Fortsetzung eines Kurses der »Mitte« stand, setzte sich mit 521 zu 466 Stimmen gegen den Exunionsfraktionschef Friedrich Merz durch, bis dahin als Anhänger marktradikaler Ideen bekannt.

Zu diesem Zeitpunkt schien die Welt für die Unionsparteien noch in Ordnung zu sein. Der Amtsbonus hatte ihnen in der Coronapandemie im Sommer 2020 ein Umfragehoch beschert. Im Januar 2021 lagen CDU und CSU immer noch bei Werten von 35 bis 37 Prozent. Doch im Frühjahr kam der Einbruch, wohl nicht zuletzt ausgelöst von Enthüllungen des Spiegels Anfang März. Das Nachrichtenmagazin berichtete über Verwicklungen von Unionspolitikern in Deals rund um Atemschutzmasken. Die »Maskenaffäre« nahm ihren Lauf. Zeitgleich machte die »Aserbaidschan-Affäre« Schlagzeilen, die sich um Geschäfte von Unionsabgeordneten mit Aserbaidschan drehte.

Infolge der Berichte über besagte Skandale und einer wachsenden Unzufriedenheit mit der Coronapolitik landeten die Unionsparteien in den Umfragen im März wieder unter der 30-Prozent-Marke. Das Timing war denkbar ungünstig. Bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März musste die CDU in beiden Ländern einen historischen Tiefstand verzeichnen. In Rheinland-Pfalz rutschte sie um 4,1 Punkte auf 27,7 Prozent ab, im »Ländle« um 2,9 Punkte auf 24,1 Prozent. In der Partei gab es nicht wenige, die in dieser Situation auf eine Kanzlerkandidatur von CSU-Chef Markus Söder setzten, der in Umfragen bessere Beliebtheitswerte als Laschet erzielte. Doch der Rheinländer wollte nicht verzichten, was im April zu einem erbitterten Duell führte. Tagelang kannten die Medien kaum ein anderes Thema. Am 19. April sprach sich der CDU-Bundesvorstand mit deutlicher Mehrheit für Laschet aus, Söder akzeptierte das Votum der größeren Schwesterpartei.

Bereits das Ergebnis seiner Wahl zum CDU-Chef hatte gezeigt, dass die Partei nicht geschlossen hinter Laschet stand. Im Bundestagswahlkampf setzte ihm nun Söder mit ständigen Sticheleien zu. Allerdings beschädigte Laschet sein Image mit ungeschickten Auftritten auch selbst. Immer wieder gezeigt wurde das Bild, das ihn kurz nach der Hochwasserkatastrophe vom Juli feixend im Krisengebiet zeigt, während im Vordergrund Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) Trost zu spenden versuchte. In der Folge geschah das, was Anfang 2021 wohl keiner für möglich gehalten hatte: CDU und CSU verloren die Bundestagswahl im September krachend, die SPD zog auf der Zielgerade an ihnen vorbei. Laschet klammerte sich zuerst noch daran, dass rechnerisch eine »Jamaika«-Koalition mit Bündnis 90/Die Grünen und FDP möglich war. Aber Söder beerdigte diese Option kurzerhand, mit der Bemerkung Anfang Oktober, die Union sei nicht »das Ersatzrad«.

Dass Laschet nach seiner Niederlage als Kanzlerkandidat auch als CDU-Chef nicht weitermachen konnte, lag auf der Hand. So musste die Partei sich zum zweiten Mal innerhalb nur eines Jahres und zum dritten Mal seit 2018 einen neuen Vorsitzenden suchen. Angesichts der katastrophalen Lage ließ sich der Ruf der Basis, diesen Posten erstmals in der Parteigeschichte durch eine Urabstimmung zu besetzen, nicht mehr überhören. Das am 17. Dezember verkündete Ergebnis dieser Wahl machte klar, wie stark inzwischen der Wunsch in der CDU nach einem »starken Mann« war. Mit 62,1 Prozent verwies Merz seine Konkurrenten überraschend deutlich auf die Plätze. Außenpolitiker Norbert Röttgen erreichte 25,8 Prozent, Exkanzleramtschef und Merkel-Vertrauter Helge Braun sogar nur 12,1 Prozent.

Damit schaffte es Merz im dritten Anlauf, die Spitze der Partei zu erklimmen. Seine Wahl kann als deutlicher Bruch mit der Ära von Angela Merkel verstanden werden, die den Sauerländer einst ausgebootet hatte. In seinen ersten Äußerungen hat Merz sich moderat gegeben, gar über die Notwendigkeit von Klimaschutz und sozialem Ausgleich gesprochen. Ob der frühere Deutschland-Chef des US-Finanzgiganten Blackrock tatsächlich seine Positionen geändert oder nur Kreide gefressen hat, wird sich noch zeigen. Als Oppositionspartei wird die CDU wohl am Ende auf »klare Kante« setzen. Und dafür ist Merz offensichtlich gewählt worden.