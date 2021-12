Schnell lebensbedrohlich

Rolf Vennenbernd/dpa Die »Distanzelektroimpulsgeräte« werden als vermeintlich nicht-tödliche Alternative zur Schusswaffe gehandelt

Mit dem Schwerpunktthema »Polizeirecht – Entgrenzung und Protest« macht die neue Ausgabe der Fachzeitschrift Bürgerrechte & Polizei/CILIP auf. Im Editorial kritisiert die Redaktion den kurz vor Erscheinen des Heftes veröffentlichten Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. »Vor allem deren digital- und gesellschaftspolitische Vorhaben« würden »in linksliberalen Kreisen gefeiert«, »auch wenn sie durch wenig ambitionierte Pläne in Fragen der sozialen Gerechtigkeit erkauft« worden seien. Eine »kritische Auseinandersetzung mit der Staatsmacht« dürfe sich zudem »nicht auf die bekannten ›Schlachtfelder‹ polizeilicher Kennzeichnungspflicht, Beschwerdestellen und Datenspeicherungsbefugnisse beschränken«, sondern müsse »umfassend alle Elemente einer kontrollierenden und strafenden Exekutive in den Blick nehmen«.

Diesem Anspruch werden die Zeitschriftenmacher selbst allemal gerecht. So bieten die Politikwissenschaftler Marius Kühne und Eric Töpfer einen bilanzierenden Rückblick auf die Polizeirechtsverschärfungen der letzten fünf Jahre. Sie bemängeln, dass polizeiliche Befugnisse ausgeweitet worden seien, ohne sich jeweils auf eine »objektive« Gefahr zu konzentrieren. Statt dessen würden mittlerweile sogenannte Gefährder »in den Fokus staatlichen Handelns gerückt«.

Michèle Winkler, Referentin beim Komitee für Grundrechte und Demokratie, zieht mit ihrem Beitrag »Ist da etwas in Bewegung?« eine Bilanz der Proteste gegen diese Verschärfungen der Polizeigesetze. Zwar mögen der Druck der Straße und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Debatten die Verschärfungen nicht verhindert haben, sie hätten jedoch »immerhin umfangreiche Diskussionen um Polizeibefugnisse, Überwachungsmethoden und die Kontrolle der Polizei ausgelöst«.

Von trauriger Aktualität ist der Beitrag des Politikwissenschaftlers Volker Eick, in dem er sich mit sogenannten Tasern, also »Distanzelektroimpulsgeräten« beschäftigt, deren Verwendung laut einer aktuellen Umfrage bei sämtlichen Innenministerien der Länder »erheblich zugenommen« habe. So wurden für das vergangene Jahr mindestens 605 Einsätze mit der gefährlichen Distanzwaffe dokumentiert, die vor allem für Schwangere, Menschen, die Drogen konsumieren, auf die Einnahme von Psychopharmaka angewiesen sind oder an Herz- bzw. Lungenerkrankungen leiden, schnell lebensbedrohlich werden können. Angaben von Amnesty International zufolge verstarben in den USA allein zwischen 2001 und 2017 mehr als 800 Menschen an den Folgen von Tasereinsätzen durch die Polizei, ohne dass es dort – wie regelmäßig auch in Deutschland von Politik und Behörden als ein Motiv für die Einführung von Tasern angeführt –, weniger Schusswaffen- und Schlagstockeinsätze gegeben hätte.

Das belegt auch der Beitrag von Otto Diederichs, der den Anstieg der polizeilichen Schusswaffeneinsätze um 13 Fälle auf 75 im vergangenen Jahr thematisiert, von denen 12 für die Betroffenen tödlich endeten.

Darüber hinaus finden sich im neuen Heft Beiträge zum bayerischen Polizeiaufgabengesetz und dem dagegen gerichteten Protest, dem EU-Datenschutz im deutschen Polizeirecht sowie ein Interview zur »Black Lives Matter«-Bewegung.