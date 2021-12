imago/ZUMA Press

Gegen die Ärmsten

Zu jW vom 20.12.: »Massenauflauf gegen Schutzmaßnahmen«

(…) Die jetzigen »Querdenker«, vermehrt auch aus der »bürgerlichen Mitte« kommend, schienen bisher nichts dagegen gehabt zu haben, dass beispielsweise unser Gesundheitssystem insbesondere nach der Wende kaputtgespart wurde, dass die Pharmariesen ihren Reibach auf Kosten der Weltgesundheit machen konnten. Sie sind auch nicht gegen die Ausbeutung der »dritten Welt«, nicht gegen Waffenexporte, gegen unsere Unterstützung von Interventionskriegen in aller Welt auf die Straße gegangen, ganz zu schweigen von der bisherigen Missachtung der Klimaerhitzung, die unter anderem auch Zoonosen begünstigt, die verstärkte Übertragung von Krankheitserregern vom Tier auf den Menschen. Jetzt aber, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist und selbst die meisten unserer gewählten Politiker die Notbremse ziehen und auch die »Qualitätsmedien« den wissenschaftlich geschulten Experten ein Forum bieten, viel zu spät, um noch das Schlimmste zu verhindern, jetzt möchten sie sich »querstellen«? Wogegen man aber jetzt zu Recht protestieren sollte, ist, dass diese Coronapandemie wieder die Ärmsten von uns, und zwar in aller Welt, am meisten trifft, Großkonzerne aber größere Profite denn je einfahren können. (…)

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Enorme Last

Zu jW vom 23.12.: »Glanz und Ramsch«

Diesen Artikel liest man am besten dreimal. Er bringt die enorme Last, die die Verschwendungssucht der kapitalistischen Wirtschaft uns allen aufbürdet, wunderbar auf den Punkt. Sie führt nicht nur zur Vergeudung beim einzelnen Produkt. Sie ist eben auch die Bereitschaft, notfalls uns alle und unsere Zukunft des lieben Geldes wegen zu verschwenden.

Joachim Seider, Berlin

Fehlbesetzung

Zu jW vom 16.12.: »Ernst der Lage«

Zu diesem Artikel muss ich etwas schreiben, denn der allgemeine Ton deutet doch eine Menge Unverständnis gegenüber der Kritik an der Personalie Klaus Ernst als Vorsitzendem des Klimaausschusses an (…). Eine Fraktion kann nur eine begrenzte Zahl an Abgeordneten in einen Ausschuss entsenden, eine sehr kleine wie Die Linke insbesondere. Da kommt es sehr wohl darauf an, wen man schickt, ob einen Abgeordneten, der sich um das Klimathema verdient gemacht oder einen, der es sabotiert hat. Das spiegelt wider, ob die vorherigen Wahlkampfaussagen wirklich etwas wert sind. Verstärkt gilt das, wenn es um die Nominierung eines Abgeordneten für den Ausschussvorsitz geht. Der Vorsitz mag keine wirkungsmächtige Position sein, aber eine mit symbolischer Wirkung. Besonders deutlich wird das, wenn man die Reaktionen auf verschiedene Ankündigungen vergleicht: Nicht zuletzt waren viele Menschen sehr erbost über den angestrebten Vorsitz von Ausschüssen durch AfD-Abgeordnete. Wenn also »Coronaleugner« dem Gesundheitsausschuss vorsitzen, ist das inakzeptabel. Wenn ein konzernnaher Bremser in Klimathemen den Klimaausschuss leiten soll, ist das plötzlich o. k.? Da sollen sich die Leute nicht so anstellen? Und wenn am Ende sogar Parteifremde sich Kritik anmaßen wollen? Das würde doch die Parlamentslinke nur stören!

Torsten Biel, Worms

Fürs Leben

Zu jW vom 16.12.: »Schulreinigung bleibt ­prekär«

In dem Artikel wird ein Missstand benannt, aber wieder nicht seine natürlichste, dauerhafteste Behebung erwähnt: Lasst die Schüler ihre Schulen selbst putzen! Ab Klasse 4, ab dem 10. Lebensjahr, muss die Mehrzahl der Kinder körperlich und geistig soweit entwickelt sein, dass sie diese einfachen Arbeiten unter Aufsicht ihrer Lehrer ausführen können. Diese Arbeiten liegen objektiv in ihrem eigenen Interesse. Natürlich meine ich damit eine vollumfängliche Reinigung des Schulgebäudes einschließlich seiner Nebenanlagen, also Staub wischen auf den Schränken, Fenster und ihre Rahmen putzen, Räume fegen, Mülleimer in die Mülltonnen entleeren, wischen, gegebenenfalls auch bohnern, Flure und Treppen reinigen, Klinken putzen, Klos putzen, den Hof fegen, den Rasen harken und mähen, die Büsche schneiden. (…) Die Schüler würden lernen zu arbeiten, für sich selbst zu sorgen, hoffentlich auch die Arbeit anderer und die einfachen Arbeiten zu achten. (…) Die »Entwicklungsländer«, so wie sie hier genannt werden, haben der BRD und anderen Gesellschaften mindestens eines voraus: Dort haben die Kinder längst gelernt zu arbeiten, haben mit oder ohne Schule etwas für das Leben gelernt.

Harun Scheutzow, per E-Mail

Konsequente Reaktion

Zu jW vom 10.12.: »NATO rüstet auf, ob ­Mitglied oder nicht«

(…) Seit dem Ende der Warschauer Vertragsorganisation findet eine ständige Osterweiterung der NATO statt. Das Bündnis agiert inzwischen offen mitten in der Ukraine. (…) Von dem durch die USA organisierten und von der EU unterstützten Putsch von 2014 ist keine Rede mehr. Seit jener Zeit wird die Ukraine von fast allen NATO-Mitgliedern (…) aufgerüstet. Aber nicht nur Kriegsgerät wird geliefert: »Kiew wird zunehmend in Gremien des Kriegsbündnisses eingebunden.« (jW) Während Putin für die Wiederherstellung einer umfassenden Partnerschaft mit Europa plädiert, haben die NATO-Staaten die Spaltung der Ukraine und den Austritt der Krim aus dem ukrainischen Staat provoziert. Vom Minsker Abkommen ist keine Rede mehr. Es ist nicht »Bedrohung«, sondern eine konsequente Reaktion, wenn die Russische Föderation auf die seit Jahren zunehmende Aufrüstung der Ukraine mit Truppenaufmärschen an ihren Grenzen reagiert. Die neue Regierungskoalition in Berlin behandelt die Pandemiebekämpfung vorrangig. Das ist zu verstehen. Aber auf diese Weise wird das existentielle Thema Krieg und Frieden für die Allgemeinheit verschleiert, wenn nicht sogar ausgeblendet. Dass die Bundesregierung 7,5 Milliarden Euro für die Rüstung ausgibt, während die Gesundheitsversorgung am Limit ist, soll möglichst nicht ins Bewusstsein der Bevölkerung dringen.

Eva Ruppert, Bad Homburg