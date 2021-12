bonn-sequenz/imago images Im Jahr nach der Hetzjagd verübten Rassisten einen Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Solingen (3.6.1993)

Vor genau 29 Jahren, in der Nacht des 27. Dezember 1992, starb Şahin Çalışır, als er von einem Auto erfasst wurde. Weshalb ist es wichtig, an diesem Montag an ihn in Solingen zu erinnern?

Şahin war kein Verkehrstoter, sondern Opfer rechter Gewalt. Das war Mord. Der damals 20jährige Şahin und zwei seiner Kumpels wurden von drei Leuten aus dem Neonazimilieu bei ihrer Fahrt mit dem Auto verfolgt. Sie wollten damals zusammen ausgehen und feiern. Einer der Insassen des Verfolgerfahrzeugs, mit dem der Wagen der drei Freunde an den Rand der Autobahn 52 nahe Meerbusch gedrängt wurde, war Neonazi, ein anderer rechter Hooligan, der dritte aus ebenso einschlägigen Kreisen. Nachdem sie den Fiat, in dem mein Cousin saß, attackiert hatten, stiegen Şahin und seine Freunde aus, um zu fliehen. Letztere entkamen. Şahin rannte in Panik auf die Autobahn und wurde von einem nachkommenden Fahrzeug überfahren.

Man muss sich in die damalige Zeit zurückversetzen: 1991 und ’92 fanden in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und andernorts rechte Anschläge statt. Organisierte Neonazis und sogenannte Mitläufer warfen nachts Brandsätze, überfielen Menschen mit vermeintlich migrantischem Aussehen. Beim Fall von Şahin ging aus dem Polizeibericht eindeutig hervor, dass die drei Rechten beabsichtigt hatten, »Ausländer« zu töten. Das Gericht folgte dem nicht, obwohl der Fahrer bereits ein einschlägiges Vorstrafenregister hatte und ein Brief von ihm vorlag, in dem er über den Tod von Şahin schrieb: »Das mit dem Herumlaufen hat sich für ihn erledigt.«

Im Oktober 1993 wurde der Fahrer des Verfolgerwagens wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Verkehrsgefährdung zu 15 Monaten Haft verurteilt. Eine aus Ihrer Sicht zu geringe Strafe?

Die Frage, warum die Justiz derart unangemessen reagierte, stellt sich bei fast allen ähnlichen Fällen. Ob es um den NSU-Terror geht oder um den Mord an neun Menschen in Hanau am 19. Februar 2020. Dem NSU setzten die Täter mit ihrer Selbstenttarnung ein Ende. Im Hanauer Fall stellte die Bundesanwaltschaft Ermittlungen zur Mitwisser- und Mittäterschaft am 16. Dezember ein. Führen die Behörden die Strafverfolgung überhaupt weiter, ist das häufig nur auf das Engagement antirassistischer Netzwerke zurückzuführen. Was kaum nachvollziehbar ist, zumal der Verfassungsschutz meist V-Leute in rechte Kreise eingeschleust hat.

Der Verfassungsschutz argumentierte damals, Ermittlungen in der Solinger Neonaziszene nicht gefährden zu wollen.

Aus unserer Sicht ist das ein Vorwand: Stimmungsmache von Staatsvertretern nach dem Motto »Wie können wir die Migranten loswerden und in ihre Herkunftsländer zurückführen?« trifft auf Aktionen auf der Straße. Neonazis fühlen sich quasi als Erfüllungsgehilfen. Man wollte nicht hinschauen. Einer der Beifahrer, als Ordner für die rechtsextreme »Deutsche Liga für Volk und Heimat« tätig, trainierte in der Kampfsportschule Hak Pao in Solingen-Gräfrath unter Leitung eines V-Manns. Dort verkehrten auch die späteren Brandstifter von Solingen, dem Anschlag am 29. Mai 1993 fielen fünf Menschen zum Opfer. Die Tat hätte verhindert werden können.

Wie erinnern Sie sich an das Gerichtsverfahren, in dem es um den Tod Ihres Cousins ging?

Beim Strafprozess vor dem Neusser Amtsgericht grinste der Staatsanwalt, als ginge es um einen Schulstreich pubertierender Jugendlicher und nicht um den Tod eines 20jährigen nach einer rassistischen Jagd. Im Plädoyer sprach er von einem »unglücklichen Verkehrsunfall« – davon, dass »die Jungs«, also die Neonazis, keine Typen seien, die wollten, dass »ein Ausländer vor den Kühler läuft«. Eine solche Haltung von Vertretern des Staates, des Geheimdienstes und der Justiz bei rassistischen Morden ermutigt Täter. Antifaschistische Organisationen sind jedoch wachsam. Wir vergessen die Opfer nicht!