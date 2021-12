»Einsamkeit ist mit Stigma behaftet«

Silbernetz e.V. »Weihnachten ist die Hochzeit der Einsamkeit«: Silbernetz ist bis ins neue Jahr durchgängig erreichbar

Im Jahr 2016 haben Sie den Verein Silbernetz gegründet. Was sind Ihre Beweggründe gewesen?

2016 war ich 72 Jahre alt. Das Thema Alter hatte mich bereits zuvor beschäftigt, weil ich Seniorenvertreterin in Berlin-Mitte war und auch als Telefonseelsorgerin immer mal wieder Begegnungen am Telefon mit dem Thema Alterseinsamkeit hatte. 2014 bin ich auf der Suche nach einer Lösung für das Problem nach England gereist und habe mir in London die »Silverline-Helpline« angeschaut, die ihr Angebot Ende 2013 für das ganze Land online geschaltet und zu der damaligen Zeit schon mehrere tausend Anrufe hatte. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben mir damals ganz freimütig alles erzählt, wie und warum sie ihr Projekt anbieten, und was die technischen Voraussetzungen dafür sind. Und dann bin ich nach Berlin zurückgekommen und habe gesagt, das können wir auch.

Ist Einsamkeit nur ein Problem von betagten Menschen oder sind auch jüngere betroffen?

Einsamkeit kann alle Generationen betreffen. Nicht zuletzt die Coronapandemie hat uns gezeigt, dass das ein Thema für alle Altersklassen ist. Einsamkeit ist ein sehr weitverbreitetes gesellschaftliches Phänomen mit entsprechenden, zum Teil dramatischen Auswirkungen. Für uns ist jedoch vor allem Alterseinsamkeit das Thema, weil es für ältere Menschen aufgrund ihres eingeschränkten Wirkungskreises weitaus schwieriger ist, im Alltag wieder in Kontakt mit anderen zu kommen und besondere Hürden bestehen, überhaupt wieder Freundschaften und Kontakte knüpfen zu können.

Und wie gehen Sie damit um, wenn doch einmal jüngere Menschen Ihre Nummer wählen?

Wir bitten um Verständnis, dass wir vor allem älteren Menschen die Redezeit geben möchten, weil sie weniger Alltagskontakte und Möglichkeiten haben. Aber wir sind gern bereit, auch mal zehn Minuten mit einem jüngeren Menschen zu reden. Es existieren ansonsten ja auch andere maßgeschneiderte Angebote, wie etwa die Telefonseelsorge, Krisentelefone, Kinder- und Jugendnotruftelefone und Hotlines für Studierende.

Worüber berichten die Anruferinnen und Anrufer?

Der Grundtenor ist, dass die Menschen jemanden zum Reden brauchen. Es geht um alle möglichen Themen. Für manche ist es das einzige Gespräch am Tag, das sie führen. Andere wollen ihren Kindern nicht zur Last fallen und rufen bei uns an. Es gibt alles. Von wildester Verzweiflung bis zur großen Dankbarkeit, dass es uns gibt.

Wie steht es denn insgesamt um die öffentliche Wahrnehmung des Themas Einsamkeit?

Als ich angefangen habe, mich mit Alterseinsamkeit zu beschäftigen, war die Stimmung in Deutschland eher so, dass man darüber besser nicht reden solle, da man die Probleme ansonsten nur verstärken und eine Erwartungshaltung bei den Betroffenen schüren würde. Es herrschte die Einschätzung vor, dass man alles nur schlimmer machen würde, sobald man sich der Problematik stellen und darüber sprechen würde. Und es gab auch die Meinung, dass es zwar einsame, alte Leute gebe, die sich jedoch aus eigenen Stücken zurückgezogen hätten und nicht mehr in Kontakt bleiben wollen würden. Das alles erschien mir sehr ominös.

Als Netzwerk hatten wir außerdem an zwei Stellen zu kämpfen. Einerseits mussten wir dafür sorgen, dass es so etwas wie eine politische und öffentliche Sensibilisierung für das Thema Alterseinsamkeit gibt. Zum anderen mussten wir das Projekt zum Laufen bringen. Bis zum Start unseres Angebotes im Jahr 2018 waren es vier beinharte Jahre.

Männer scheuen sich oft, Hilfsangebote in einem solchen Bereich überhaupt in Anspruch zu nehmen. Welche Unterschiede nehmen Sie beim Umgang von Frauen und Männern mit der Einsamkeit wahr?

Ja, da haben Sie recht. In unserer Leistungsgesellschaft haben es Männer besonders schwer, etwas zuzugeben, was als Defizit interpretiert wird. Und einsam zu sein, heißt in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man das Defizit hat, nicht imstande zu sein, persönliche Kontakte aufzubauen und sie auch zu pflegen. Also haben Männer tatsächlich ein größeres Problem als Frauen. Es fällt ihnen schwerer, einfach mal zum Hörer zu greifen und zu sagen, ich bin so was von alleine, ich brauche jemanden zum Reden.

Einer der wenigen Gewinne durch Corona ist, dass das Thema stärker in die Öffentlichkeit gerückt und besprechbarer wurde. Konkret zeichnete sich nach dem Ausbruch der Pandemie eine Zunahme der Anrufe von Männern ab. Hatten wir in der Zeit vor Corona noch etwa 15 bis 20 Prozent männliche Anrufer, sind wir jetzt bei 25 bis 30 Prozent.

Wie hat sich die Pandemie ansonsten auf das Anrufvolumen ausgewirkt?

Ich denke, es war ein doppelter Effekt. Mit Corona, also ab dem ersten Lockdown, haben wir unser »Silbernetz« deutschlandweit freigegeben, und damit hat sich das Anrufaufkommen rapide erhöht. Vor Corona hatten wir 40, 50 Anrufe pro Tag. Heutzutage kommen wir auf rund 180.

Und wie meistern Sie das? Werden Sie entsprechend gefördert, oder sind Sie auf Spenden angewiesen?

Sowohl als auch. Wir werden vom Land Berlin ein bisschen gefördert und aufgrund unserer Kooperation mit dem Jobcenter mit Beschäftigten für unsere Hotline. Wir geben also Menschen, die schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben, die Möglichkeit, bei uns eine Dauerbeschäftigung auszuüben. Voraussetzung dafür sind Empathie und die Bereitschaft, mit alten Menschen zu sprechen und etwas dazuzulernen, was Gesprächsführung angeht. So haben wir schon knapp 20 geförderte Beschäftigte gewonnen. Durch Corona ist die Arbeit trotzdem nicht mehr zu meistern, und wir mussten noch Ehrenamtliche hinzunehmen. Das sind Menschen aus ganz Deutschland, die aus ihrer beruflichen Laufbahn heraus die Befähigung mitbringen, solche Gespräche am Telefon führen zu können. Insgesamt verfügen wir aktuell über rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 20 von ihnen sind hauptamtlich, der Rest ehrenamtlich. Von daher bräuchten wir natürlich eine Kontinuität und Verlässlichkeit in der Finanzierung. Telefonkosten, Fortbildungen und Infrastruktur finanzieren wir durch Spenden.

Noch bis zum Neujahrstag ist Ihre Hotline rund um die Uhr zu erreichen. Welche Rolle spielen Feiertage wie Weihnachten für Ihre Arbeit?

Weihnachten ist die Hochzeit der Einsamkeit, weil viele Betroffene keine Angehörigen mehr haben, diese keine Zeit haben oder zu weit entfernt leben. Wir machen dieses Feiertagstelefon inzwischen zum fünften Mal und haben damit begonnen, noch bevor wir unser Angebot komplett freigeschaltet haben. Unsere Erfahrung ist, dass nachts zwischen 22 und acht Uhr etwa 20 Prozent der Gespräche reinkommen. Alte Menschen haben einen unregelmäßigen Schlafrhythmus, und die Nacht ist besonders einsam.

Braucht es nicht einen ganz anderen gesellschaftlichen Umgang mit Endlichkeit von Leben und dem Umgang mit betagten Menschen? Was muss vielleicht auch politisch unternommen werden?

Also politisch argumentiere ich sehr stark in die Richtung, dass Deutschland sich endlich der Initiative der UNO anschließen sollte, die eine Antidiskriminierungskonvention für ältere Menschen ähnlich der UN-Konvention für die Kinder oder die UN-Frauenrechtskonvention CEDAW abschließen möchte. Deutschland ist diesbezüglich aber noch sehr zurückhaltend. Im Alterssurvey wird die zweite Lebenshälfte als die Zeit von 40 bis 85 Jahren definiert. Unsere älteste Anruferin war jedoch 105 Jahre alt und wir wissen, dass es für andere sogar noch zehn weitere Lebensjahre hinzugibt. Das heißt, mehr als 30 Lebensjahrgänge sind nicht im öffentlichen Fokus. Dabei sind das ein paar Millionen Menschen. Unsere Forderung ist, dass deren Lebensbedürfnisse angemessen Berücksichtigung finden. Die meisten Menschen, egal ob sie 60 sind oder 105, leben noch irgendwie in den eigenen vier Wänden. Da muss die Politik dringend ihren Horizont erweitern.

In England wird das Thema Einsamkeit in einem eigenen Ministeriumsreferat als Querschnittsaufgabe betrachtet. Das brauchen wir in Deutschland auch. Also eine Struktur in der Bundesregierung, die das Thema auf dem Schirm hat und darauf achtet, dass Menschen generell bei politischen Entscheidungen berücksichtigt und nicht noch in Einsamkeit gestürzt werden. Vor allem in bezug auf die Digitalisierung muss das beachtet werden. Schließlich haben Millionen – größtenteils alte Menschen – keinen Internetzugang.