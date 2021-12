Nachschlag: Sternenschau

imago images / ZUMA Press / ESA

Zu Weihnachten will die Sternenforschung zu neuen Ufern aufbrechen. Eine Ariane-5-Rakete soll an der Raumfahrtbasis Kourou in Französisch-Guyana abheben und ein neues Megateleskop ins All befördern – fast sechseinhalb Tonnen schwer und rund zehn Milliarden Dollar teuer. Das alte Hubble-Teleskop hat ausgedient. In etwa 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde wird sich, vorausgesetzt, alles läuft glatt, das James-Webb-Weltraumteleskop entfalten, also zur Funktionsfähigkeit zusammensetzen, um in der ewigen Nacht dem Universum einige Informationen über sein Entstehen zu entlocken. Es geht um die Suche nach den ersten leuchtenden Objekten und Galaxien, die nach dem Urknall und dem darauf folgenden dunklen Zeitalter vor 13,5 Milliarden Jahren entstanden sind. Ein Blick in die äußerste Vergangenheit. Ferner oder in diesem Falle näher soll der Superweitgucki aber auch den Blick auf Exoplaneten richten, um deren etwaige Eignung für Leben zu ergründen. Auf die Ergebnisse der Sternenschau darf man gespannt sein. (brat)