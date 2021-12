Projizierte Tatsachen

imago images/imagebroker Für den Durchblick: Besser erst mal Fenster putzen (Londoner Finanzdistrikt)

Nun schon zum dritten Mal seit 2015 beschäftigt sich Joseph Vogl, Ordinarius für Neue deutsche Literatur, Kultur und Medien der Berliner Humboldt-Universität, in einem Buch mit dem Kapitalbegriff. Seine aktuelle Veröffentlichung »Kapital und Ressentiment« beansprucht, ein Kondensat zur Erörterung der derzeitigen Weltprobleme zu sein. Der Untertitel »Eine kurze Theorie der Gegenwart« ist allerdings irreführend, denn Vogl liefert keine Theorie, sondern fasst eine Reihe empirischer Daten und Thesen zur gegenwärtigen Entwicklung des Kapitalismus zusammen, ohne daraus eine Zustandsbeschreibung herzuleiten, die Aussagen über die Zukunft erlauben würde – außer der, dass gesellschaftsstrategisch alles beim alten bleibt.

Vogl untersucht in sechs Kapiteln Aspekte, die er für den gegenwärtigen Kapitalismus als prägend einschätzt: 1. Geld regiert die Welt. 2. Informationsrevolution und Finanzökonomie sind symbiotisch. 3. Plattformen überlagern Produktionsstandorte. 4. Kontrolle überzieht das gesamte soziale Leben. 5. Wahrheit und Lüge werden durch ungebremste Verantwortungslosigkeit ununterscheidbar. 6. Sowohl das Kapital als auch seine Widersacher speisen sich aus ressentimentgeladener Unruhe.

Einige dieser Punkte sind banal, einige lassen sich mit stringenteren Methoden und Begriffen besser erfassen, und vieles, was Vogl beschreibt, lässt sich ohne akademischen Jargon einsichtiger erfahren. Löblich ist, dass Vogl den internationalen Forschungsstand zu Fragen der Informationstechnologie und der Finanz- und Weltwirtschaft nahezu vollständig eingearbeitet hat und damit den Lesern zumindest punktuell eine Orientierung zur weiteren Durchdringung der kapitalistischen Ausbeutungsfatalität an die Hand gibt.

Dringend nötig ist das allemal, denn die von Vogl aufgeführten Phänomene werden meist nur verklausuliert formuliert und entziehen sich durch seine rein phänomenologische Sichtweise einer tiefgreifenden Analyse.

So ist zum Beispiel die im ersten Kapitel aufgestellte These von der »monetativen Gewalt«, wonach sich angeblich der Finanzsektor inzwischen zur »vierten Gewalt« neben Legislative, Exekutive und Judikative gesellt hätte, eine vollkommene Verkennung der Rolle des Geldes im kapitalistischen Produktionszyklus. In seiner These unterschlägt Vogl, dass die finanzielle Überwucherung aller Lebensbereiche einerseits ein politisches Projekt ist, um die Anlagemöglichkeiten des Kapitals zu erweitern, und dass sie andererseits auch schon immer in die Wachstumsideologie der Kapitaleigner eingeschrieben war. Überhaupt verwechselt Vogl permanent den Produktionsprozess des Kapitals mit dessen Zirkulationsprozess und kann deshalb die Erweiterung der Finanzsphäre zum Generator neuer Wertschöpfung verklären.

Nur an wenigen Stellen bricht durch, dass auch der angeblich neue Informationsfinanzkapitalismus nach den Regeln des Imperialismus in seiner späten Verfallsform funktioniert. So wenn Vogl richtig bemerkt, dass es einen Zusammenhang von Überakkumulation und Ungleichheit gibt, oder wenn er darstellt, dass das Akkumulationsregime der Finanzwelt auf der politischen Ebene einen »neuen Klassenkampf« etabliert. Der wohl eher prinzipiell der alte ist, sofern man zur Kenntnis nimmt, was Lenin und andere Imperialismustheoretiker strukturell aus der Kapitallogik ableiteten und was sich auch nicht dadurch überlebt, dass neben der Kriegsflotte auch die Subsidiaritätspolitik als Gerichtsvollzieher auftritt.

Bezeichnend ist, dass Vogl dann doch zu irrationalen Erkenntnismustern zurückkehren muss. Er versucht im Schlusskapitel nachzuweisen, dass sowohl Profitstreben als auch der nicht minder elende Aufruhr von rechts dagegen aus einem nicht näher erläuterten »Ressentiment« herrühren, das als »Verkörperung abstrakter Vergeltungssucht« Projektionen in Tatsachen umdeutet. Das ist klassischer subjektiver Idealismus, der das gesellschaftlich notwendige falsche Bewusstsein, also Ideologie, zur Ursache sozialen Handelns stilisiert. Vogl bleibt die Grundsubstanz des Spätimperialismus verborgen, die Profitrate, koste es, was es wolle, zum Überleben des Kapitals hochzuhalten. Daraus sollte als Warnung, wie es im letzten Satz des Buches heißt, das »Ferment einer neuen Vorkriegszeit« herauszulesen sein und nicht aus einer kaum präzisierten »Feindseligkeit aller gegen alle«, die Ausgangs- und nicht Endpunkt einer angemessenen Gesellschaftsanalyse zu sein hat.