Die Rute erst nach Weihnachten

Rupert Oberhäuser/imago images Besucher mussten genesen oder geimpft sein: Weihnachtsmarkt in Essen

Er habe noch gar nicht gewusst, dass das Coronavirus »unsere Weihnachtsfeiertage verinnerlicht hat«, scherzte Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Mittwoch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) und der Handelsverband Deutschland (HDE) zeigten sich derweil hocherfreut über die Ergebnisse der Coronakrisenrunde von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vom Dienstag. Denn dort wurde kein Lockdown beschlossen, sondern lediglich einige erst nach den Weihnachtstagen in Kraft tretende Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens, um die von Experten prophezeite rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen. So soll ab dem 28. Dezember generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten. Spiele der Fußballbundesliga und andere Großveranstaltungen dürfen dann nur noch ohne Publikum stattfinden. Zudem soll die Impfkampagne intensiviert werden. Bund und Länder peilen bis Ende Januar weitere 30 Millionen Auffrischimpfungen an. Dass in der Bund-Länder-Runde einige für ein schnelleres Durchgreifen votiert hatten, wurde nachträglich deutlich. Baden-Württemberg und Sachsen hatten in einer Protokollnotiz festhalten lassen, dass ihnen die beschlossenen Maßnahmen nicht weit genug gingen, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete.

Bundeskanzler Scholz verkündete am Dienstagabend, dass die Impfkampagne auch während der Weihnachtstage und zwischen den Jahren »mit unverminderter Kraft« fortgesetzt werden solle. Zugleich rief er zu Vorsicht und Rücksicht bei Familientreffen zu Weihnachten auf, erklärte aber auch, die christlichen Feste Ostern und Weihnachten hätten sich bisher nicht als Infektionstreiber erwiesen. Zur Begründung seiner Mahnung sagte Scholz den leicht irritierenden Satz »Corona macht keine Weihnachtspause« – und gab damit Kritikern der Beschlüsse eine direkte Vorlage. Unionsfraktionschef Brinkhaus nahm am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin den Ball prompt auf. Was beim Bund-Länder-Treffen vereinbart worden sei, sei »zuwenig« und komme »zu spät«, sagte er. Scholz’ Einschätzung, Weihnachten sei kein Infektionstreiber, teile er nicht. Kritik äußerte Brinkhaus auch am Umgang der Ampelkoalition mit dem Thema Impfpflicht. »Uns wundert es, dass die Bundesregierung dazu keine eigenen Vorschläge macht«, so Brinkhaus. In einer »Notsituation« müsse die Bundesregierung Führung übernehmen. Scholz sei Kanzler, »er darf nicht zaudern«.

Der Deutsche Ethikrat hat am Mittwoch eine Ausweitung der bislang nur für bestimmte Berufsgruppen in der Pflege und im Gesundheitsbereich eingeführten gesetzlichen Coronaimpfpflicht auf größere Teile der Bevölkerung empfohlen. Eine solche Ausweitung sei zu rechtfertigen, wenn sie »gravierende negative Folgen« künftiger Pandemiewellen wie »eine hohe Sterblichkeit, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen signifikanter Teile der Bevölkerung oder einen drohenden Kollaps des Gesundheitssystems« abschwächen oder verhindern könne, heißt es in der vom Ethikrat mit 20 Ja- und vier Neinstimmen verabschiedeten Stellungnahme. Der Rat merkte dabei kritisch an, dass eine Impfpflicht immer eine »erhebliche Beeinträchtigung rechtlich und moralisch geschützter Güter« darstelle und »kein Allheilmittel gegen die Pandemie« sein könne, sondern nur als Teil einer Pandemiegesamtstrategie erwogen werde. Die Einschätzung des Gremiums war von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder erbeten worden, da der Bundestag voraussichtlich Anfang 2022 über eine genelle Impfpflicht entscheiden wird. Dafür hatte sich unter anderem Kanzler Scholz ausgesprochen.

Durch die Omikron-Variante sei mit einer Infektionswelle mit noch nicht gesehener Dynamik zu rechnen, warnte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Mittwoch. Mit den Worten »Das Weihnachtsfest soll nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht«, forderte er dazu auf, Weihnachten im kleinen Kreis zu verbringen.